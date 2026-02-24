Mejoras en las dependencias de Upace en San Fernando gracias a una subvención municipal de 90.000 euros

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mantenido un encuentro en las instalaciones de Upace San Fernando para comprobar las mejoras ya realizadas gracias a la ayuda municipal destinada a adecuar y reformar estancias para personas con parálisis cerebral y capacidades diferentes gravemente afectadas, fortaleciendo así la estrategia 'San Fernando, Ciudad de la Inclusión'.

Las obras, que han sido sufragadas gracias a una subvención de 90.000 euros del Ayuntamiento, han permitido adecuar nuevas estancias, incluyendo cinco dormitorios nuevos para ocho personas, algunos de ellos dobles, cumpliendo con las exigencias establecidas para este tipo de residencias. Asimismo, se han ampliado habitaciones, mejorado pasillos, optimizado la accesibilidad y reforzado la seguridad con un sistema centralizado contra incendios, garantizando espacios más confortables, funcionales y seguros.

Durante la visita, el presidente de la entidad, Antonio González, hizo un recorrido por las instalaciones, donde Cavada destacó que se trata de "una remodelación necesaria para mejorar la calidad asistencial, la vida de las personas residentes y facilitar el trabajo de los profesionales que las atienden". .

Estas actuaciones se suman a trabajos anteriores de remodelación de aseos, mejora de la accesibilidad interna entre zonas educativas y residenciales, y modernización de equipamientos, consolidando un centro adaptado, luminoso y plenamente operativo.

Así, en los últimos años, el Ayuntamiento de San Fernando "ha reforzado de manera notable su apoyo a Upace con importantes inversiones destinadas a la mejora y ampliación de sus instalaciones", señala en una nota. Así, además de esta última subvención en 2024, se destinaron 30.000 euros para la modernización y adaptación de aseos y baños del centro, garantizando espacios más accesibles y funcionales para personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo.

Estas ayudas se suman a inversiones anteriores, como la cesión del suelo para la ampliación de una zona deportiva adaptadas, junto al centro de la avenida Al-Andalus, así como la aportación superior a 57.000 euros para la adecuación y cerramiento de la parcela municipal. Además de estas subvenciones para infraestructuras, Upace ha contado con apoyo municipal para el desarrollo de sus programas y actividades

Compromiso social

El Consistorio asegura que así "reafirma con esta acción su compromiso con el tercer sector y las entidades sociales de la ciudad". En los últimos meses, señala, se han impulsado ayudas para la remodelación de infraestructuras o adquisición de materiales en entidades como El Pan Nuestro, el Centro Hogar Federico Ozanam, Afanas o Parkinson Bahía de Cádiz, reforzando el tejido asociativo y su impacto en colectivos vulnerables.

"Estas inversiones no solo mejoran las infraestructuras, sino que elevan la calidad de los servicios, generan empleo en un sector mayoritariamente femenino y consolidan a San Fernando como referente provincial en atención a personas con discapacidad y acción social". Cavada concluyó que "hace años emprendimos una apuesta decidida por dotar presupuestariamente cada ejercicio acciones que permitan mejorar infraestructuras y garantizar la continuidad de estos servicios esenciales".

Recuerda también que en el Presupuesto Municipal para 2026 se refuerza de manera significativa las partidas destinadas a la cohesión social y al apoyo del tercer sector. "Este incremento global permitirá consolidar y ampliar los recursos dirigidos a las entidades sociales, que desempeñan un papel fundamental en la atención a los colectivos más vulnerables, y garantizará que la ciudad siga avanzando en políticas públicas orientadas al bienestar, la inclusión y la igualdad de oportunidades".