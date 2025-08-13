El Ayuntamiento de San Fernando aporta 90.000 euros para la reforma del centro de UPACE en Santo Entierro

El Ayuntamiento de San Fernando destina en 2025 una mayor inversión a mejoras, actividades y nuevas infraestructuras para colectivos del ámbito social y de la dependencia, en la línea marcada por hacer de San Fernando la ciudad de la inclusión. Dentro de este marco, el Consistorio ha firmado un nuevo convenio con Upace San Fernando, que este año recibe 90.000 euros para la reforma del centro residencial para personas con parálisis cerebral y capacidades diferentes gravemente afectadas, situado en la calle Santo Entierro.

Esta cuantía supone triplicar la ayuda concedida en 2024 para reformas de las instalaciones, lo que representa un incremento del 200 % respecto a los 30.000 euros del ejercicio anterior. A esta cantidad hay que sumarle las ayudas concedidas durante estos años en esta misma línea, como es el caso de 60.000 euros en 2020 para instalaciones deportivas para personas con diversidad funcional junto al centro que Upace tiene en la avenida Al-Andalus. Así como las ayudas otorgadas también dentro del programa para el desarrollo de las actividades propias de la entidad.

En el caso concreto del acuerdo firmado este año, la actuación contempla la adecuación de nuevas estancias para mejorar la accesibilidad, el confort y la calidad de vida de las personas residentes, así como facilitar el trabajo de las y los profesionales que las atienden.

Este nuevo respaldo se suma a las ayudas concedidas a Upace en años anteriores, destinadas a proyectos como la remodelación de aseos y baños del centro de la avenida Al-Andalus, la mejora de la accesibilidad interna entre zonas educativas y residenciales o la modernización de equipamientos. Estas inversiones han permitido que la entidad disponga de espacios más adaptados, seguros y funcionales, reforzando su capacidad para atender a personas con grandes necesidades de apoyo.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha subrayado que “apoyar a quienes más lo necesitan es una inversión en justicia social, en cohesión y en futuro para San Fernando”. También ha agradecido la labor de las organizaciones sociales, destacando que su trabajo contribuye a que la ciudad sea “más accesible, solidaria y comprometida, que tiene ya un inmenso calado en nuestra ciudad”.

Con esta firma, el Equipo de Gobierno afianza su compromiso con las entidades sociales de la ciudad. En los últimos meses se han impulsado ayudas municipales destinadas a la remodelación de infraestructuras o adquisición de material para el uso cotidiano con otras entidades como El Pan Nuestro, el Centro Hogar Federico Ozanam, Afanas o Parkinson Bahía de Cádiz, que demuestran la fortaleza del tejido asociativo de San Fernando y su implicación en la mejora de la vida de colectivos especialmente vulnerables.