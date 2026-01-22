McDonald's abrirá un tercer restaurante en el centro de San Fernando

La conocida cadena de comida rápida McDonald's abrirá un tercer restaurante en San Fernando, según ha anunciado la alcaldesa de la localidad, Patricia Cavada, a través de sus distintos perfiles en redes sociales. Su apertura está prevista en el centro comercial San Fernando Plaza, que tras su adquisición por parte del grupo Desarrollo Nuevo Horizonte SL afrontó una importante remodelación en 2024.

En agosto de 2023, dicha cadena abrió en la localidad su segundo establecimiento, que fue además el primero en ponerse en marcha en el parque comercial Janer. Dicho restaurante de comida rápida se sumaba al existente en el centro comercial Bahía Sur desde sus comienzos.

La firma, en todo caso, ha sonado en repetidas ocasiones a lo largo de los años para distintos locales en el centro de la ciudad,, lo que ahora finalmente se conseguirá con su apertura en el centro comercial de la avenida León Herrero, a tan solo unos metros del casco histórico de la localidad. Precisamente, el hecho de que la apertura se proyecte en el centro de la ciudad es una de las cuestiones que la propia alcaldesa ha señalado en sus redes sociales.