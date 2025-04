Como marca la tradición: llega el Minibasket por Semana Santa a San Fernando

San Fernando/Lo del Minibasket y la ciudad de San Fernando sigue siendo todo un flechazo, un vínculo que nació hace ya la friolera de dos décadas y que continúa reforzándose año tras año. Y es que en La Isla desde hace mucho no se entiende la Semana Santa sin pasos en la calle o sin partidos de esta competición en los distintos pabellones deportivos de la ciudad. No hay que olvidar que San Fernando lleva actuando de manera ininterrumpida como sede de este campeonato, organizado por la Federación Española de Baloncesto y que también es conocido como Planeta Mini. La excepción fue la edición de 2023, que se celebró en tierras catalanas con motivo de la conmemoración del centenario de la Federación Catalana de Baloncesto.

Este jueves se ha presentado oficialmente la edición 2025 del Campeonato de España de Minibasket de Selecciones Autonómicas, que se desarrollará en la ciudad entre el 12 y el 16 de abril. Por delante quedan 110 partidos en los que participarán los 38 equipos masculinos y femeninos procedentes de las 19 federaciones autonómicas. Los terrenos de juego serán las dos pistas del pabellón del Parque Almirante Laulhé, el pabellón Enrique Márquez, el colegio Compañía de María y el pabellón de la ciudad deportiva de Bahía Sur, que formará parte de esta cita con su nueva denominación: pabellón Manuel Prado.

El acto de presentación ha tenido lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de San Fernando y ha estado presidido por la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada. Durante el mismo también han intervenido el vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto, Antonio de Torres; el subdelegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros; el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal; y el embajador de la Federación Española de Baloncesto, Fernando Romay. Entre los presentes también se encontraban diversos concejales del equipo de gobierno y representantes de los clubes locales de baloncesto y de colectivos vinculados a la hostelería y al comercio de la ciudad.

De Torres ha recordado que ésta es la última edición que San Fernando tiene asegurada como sede de este evento y que tras ella habrá que volver a negociar la continuidad del Minibasket en la ciudad, algo, ha aclarado, por lo que él peleará en su calidad de presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto. “Me consta que hay interés por parte de varias federaciones para que este campeonato se mueva”. De Torres insiste que la posibilidad de lluvia para las primeras jornadas no supone contratiempo alguno para la competición. “Vamos a demostrarle al mundo entero que en estas instalaciones no hay goteras”, asegura el presidente.

Por su parte, Ros ha celebrado que durante estos días “San Fernando sea el epicentro del baloncesto nacional y se llene de gente dispuesta a competir y a disfrutar de la ciudad” y ha subrayado "el poder del baloncesto y el deporte para transmitir valores y ser fuente de riqueza, economía y turismo”. Por otro lado, Vidal ha insistido en el apoyo que la Diputación presta a la Federación Española de Baloncesto y sobre la necesidad de que San Fernando permanezca como sede de este campeonato.

Precisamente, Romay ha bromeado sobre el hecho de que De Torres “tenga que pelear consigo mismo y convencerse a si mismo” para que el Minibasket se quede en San Fernando, ya que además de ser el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto es el vicepresidente de la Federación Española de Baloncesto.

La alcaldesa, Patricia Cavada, durante la presentación del Minibasket. / Julio González

“Estamos en el campeonato de la ilusión, en el que los chavales por primera vez se sienten élite. Luego a algunos de esos chavales los veremos en los grandes titulares, defendiendo a sus equipos y selecciones e incluso llegando a la NBA. Cuando eso pasa es una gozada y también lo es recordar que todo empezó en San Fernando. Vienen sin ninguna expectativa y con toda la ilusión. Ver a estos chavales jugar y jugar varios partidos al día y siempre con una sonrisa en la boca es todo un ejemplo. Por que, un año más, este sea un campeonato inigualable, de los que te dejan un buen sabor de boca y momentos para recordar”, ha recalcado Romay.

Cavada ha clausurado la presentación asegurando que el Minibasket no es sólo un “símbolo que esperamos de forma especial”. “Es un campeonato que se vive de forma muy familiar, en un magnifico ambiente, en el que no sólo se disfruta en nuestros pabellones, sino tambien cuando se sale a la calle ya en los primeros días de la Semana Santa y que se convierte en una tradición”, indica la alcaldesa.

A pesar de ser una tradición, la regidora, explica que cada año se afronta el Minibasket “con el mismo empuje, la misma pasión y el mismo compromiso. Dando siempre lo mejor de nosotros mismos para siempre superarnos. Para que nuestros invitados se lleven la mejor impresión de San Fernando y vivan unos días increíbles”.

Cavada también incidido sobre el gran impacto que tiene sobre la economía local, especialmente sobre la hostelería y el comercio, “un Minibasket que la ciudad ve como algo propio”. De hecho, cada año este evento deportivo-familiar suele reunir a más de 4.000 personas, entre las selecciones, cuerpos técnicos, arbitrajes, organizadores y familiares.

Con estas cifras, tal y como ha quedado, claro durante la presentación, todas las partes implicadas echarán el resto para que este campeonato permanezca en San Fernando, una ciudad que tiene al deporte en su forma de entender la vida y en su propio ADN.