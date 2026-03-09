La Mallorquina de San Fernando comienza a sustituir su cristalera por un cerramiento de ladrillo

La característica cristalera que rodeaba todo el ancho de La Mallorquina está a punto de ser historia. Este lunes han dado comienzo los trabajos para sustituir este elemento por un muro de ladrillo. Hay que recordar que el vidrio quedó abombado y resquebrajado tras derrumbarse parcialmente el techo el pasado mes de noviembre y que el decreto emitido por el Ayuntamiento tras este incidente obligaba a la propiedad a realizar esta actuación.

De esta manera, se dice adiós a una cristalera que fue uno de los principales cambios que llegaron con la profunda reforma de la que fue objeto este establecimiento en 1965. La intención de este elemento, que se mantuvo hasta el cierre del negocio, era que cualquiera que pasease frente a él pudiese ver su interior.

Por otro lado, según informa parte de la familia propietaria, este miércoles se procederá a hormigonar el techo que se desprendió. Dicha tarea ha tardado más de lo deseado, ya que estaba esperando la autorización de Trambahía para que la maquinaria pesada necesaria para acometerla pudiese llegar al lugar por la calle Real, que es por la que viaja el tranvía.

Tras estos trabajos se pintará de blanco el nuevo cerramiento de ladrillo y se emitirá el certificado técnico sobre la seguridad y estabilidad del inmueble. Una vez finalizadas las obras, visitarán la finca los operadores hosteleros que han mostrado su interés por el local.