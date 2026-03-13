La Mallorquina hormigona su techo y fija la conclusión de sus obras para la próxima semana en San Fernando

El miércoles de esta semana se procedió a hormigonar el techo que el pasado mes de noviembre de desplomó parcialmente en el interior del local de La Mallorquina. Este ha sido el paso más complicado de la actuación en curso, ya que ha tenido que esperar la autorización de Trambahía para que llegase al lugar la maquinaria necesaria.

Por otro lado, ya se ha tapiado en su totalidad el perímetro que antes ocupaba la característica cristalera, que también se retirará en estos días. Además, se ha abierto una puerta en un extremo del nuevo cerramiento de ladrillos para acceder al interior de la finca.

Las previsiones de la empresa al cargo de la obra, tal y como apunta la familia propietaria, pasan por concluir los trabajos durante la próxima semana. En los días restantes se procederá a las tareas de enfoscado y pintado, para que el nuevo cerramiento luzca de color blanco.

Tras estos trabajos se emitirá el certificado técnico sobre la seguridad y estabilidad del inmueble con el que se dará por concluida la actuación.

Con este certificado comenzará la ronda de visitas a la finca los operadores hosteleros que han mostrado su interés por el local.