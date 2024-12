Luz verde en San Fernando a los presupuestos de 2025, que serán determinantes para el resto del mandato

San Fernando/El Pleno ha afrontado este viernes la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2025, que ha salido adelante -tal y como se preveía- gracias a la mayoría absoluta de los socialistas en la Corporación Municipal.

La oposición en bloque -PP, Vox y AxSí- han votado en contra de la propuesta después de que el gobierno municipal, una vez finalizado el periodo de exposición pública, rechazara también todas las alegaciones presentadas al documento siguiendo el consabido guion que acompaña la tramitación de las cuentas municipales.

Así que no ha habido sorpresas, todo ha sucedido en el debate exactamente como se esperaba, como se sabía que iba a pasar. Casi han podido adivinarse de antemano las intervenciones palabra por palabra.

El caso es que, si los presupuestos son la mejor herramienta que existe para ejecutar políticas, en el debate ha quedado claro que el gobierno municipal de Patricia Cavada tiene sus propios planes... Y tiene también la mayoría absoluta para llevarlos a cabo, que ese es el fondo del asunto.

El delegado de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, no ha dudado un momento en recordárselo a la oposición al hacer frente a los reproches que afloraron en sus intervenciones: "Son los proyectos que ha votado la mayoría de los ciudadanos", le replicaba a la concejala popular Inma Marín, que minutos antes había atacado esas actuaciones "carentes de originalidad" incluidas en las cuentas municipales y esas "mismas aspiraciones de ciudad de hace 10 o 15 años". Lo normal, que venía a decir el edil socialista al subrayar lo que significa tener 13 concejales en el Pleno, es que uno incluya en los presupuestos aquello que dijo que iba a hacer, los proyectos de ciudad por los que le ha votado la mayoría de los isleños, por muy legítimo que sea que los otros partidos discrepen y defiendan otros modelos de ciudad pero que no han tenido los apoyos suficientes para poder gobernar.

El pleno, en todo caso, no solo ha deparado una copia del debate que hace poco más de un mes acompañó la aprobación inicial de los presupuestos (o incluso de los de las cuentas de anteriores ejercicios) sino que ha replicado con exactitud unas intervenciones que prácticamente se repiten en bucle desde hace tiempo cada vez que toca hablar de la gestión municipal y, especialmente, del dinero.

Así, la oposición al unísono ha arremetido contra las "prioridades" del ejecutivo local y contra la política de eventos y los gastos en publicidad al tiempo que reclamaba en su discurso más subvenciones para colectivos como El Pan Nuestro o Cáritas y señalaba al desastre de La Magdalena, la pérdida de los fondos EDUSI o -al hilo de las protestas sindicales liderada por el CSIF que han acompañado la sesión- a la falta de personal que lastra a los distintos servicios municipales del Ayuntamiento.

Y el gobierno municipal -para poner en contexto las críticas de la oposición- ha reiterado ese hito de la 'deuda cero' que se ha conseguido tras pagar en 9 años los 45 millones que se debían a los bancos y que se habían heredado de anteriores mandatos en los que gobernaron populares y andalucistas.

También, claro está, se ha referido a esas inversiones que se han multiplicado por cuatro desde que los socialistas llegaran a la Alcaldía y que en las nuevas cuentas alcanzan los 18,5 millones de euros (en el presupuesto consolidado).

Con 111 millones (de consolidado), los presupuestos de 2025, eso sí, serán determinantes en lo que resta de mandato. De eso no hay muchas dudas. De ahí que el delegado de Desarrollo Económico, entre las bondades que ha destacado de la propuesta, se haya referido a "esa apuesta por las inversiones que transformarán la ciudad": los dos estadios, el de fútbol en Bahía Sur y el de atletismo en Camposoto; el parque de La Magdalena, el equipamiento náutico de Gallineras, la rehabilitación de la Casa Lazaga y la piscina de verano en la Ronda del Estero. A ellos ha sumado la "respuesta" del gobierno a la crisis de la vivienda: los 5,8 millones incluidos en los presupuestos para afrontar la promoción de las 81 viviendas protegidas en alquiler que ya se están ejecutando en la Ronda y los planes para construir otras 271 en dos nuevas promociones en venta.

Rodríguez, de hecho, se ha referido a los presupuestos como "un nuevo impulso al proceso de transformación en el que llevamos años inmersos" y que, a juicio del equipo de gobierno, "ha deparado una ciudad atractiva, que genera oportunidades, que atrae inversiones públicas y privadas y donde se crea empleo". Así, el edil socialista ha comentado tanto al buen momento del astillero isleño de Navantia -"que no es casualidad", ha apuntado- como los datos del paro, "que nos devuelven a niveles de 2007, anteriores a la crisis de ladrillo".

El PP lamenta que el gobierno "no haga autocrítica"

Una visión de ciudad completamente diferente se ha mostrado desde las filas populares. La concejala Inmaculada Marín, se ha referido a los presupuestos del gobierno socialista como "el día de la marmota" al asegurar que "no suenan a innovacion ni a modernidad" y ha recriminado al ejecutivo de Cavada que sigue aferrado a sus "ideas primigenias y carentes de originalidad".

También ha echado en falta la inclusión de partidas para la sala de estudio prevista en el Parque, el auditorio del cine Alameda, la piscina cubierta de la avenida Constitución o el espacio gourmet del Mercado Central, proyectos todos ellos del ejecutivo cuya ausencia en las cuentas han querido destacar desde el PP. Igualmente, ha lamentado al gobierno municipal que sea incapaz de hacer autocrítica, "lo que impide que corrijan sus errores" y ha dudado del valor de los presupuestos aprobados puesto que luego "no se ejecutan las partidas".

Así, por ejemplo, ha aludido a la "nefasta política de personal" aprovechando las protestas sindicales que han acompañado el Pleno y se ha referido a las 137 plazas vacantes que se incluyen en los presupuestos. Del mismo modo, ha criticado que se hayan rechazado todas las alegaciones presentadas y el gasto en eventos y en publicidad.

VOX: "Es un círculo vicioso"

"San Fernando es un gran decorado mientras las infraestructuras básicas se siguen deteriorando", ha afirmado el portavoz del grupo municipal VOX, Carlos Zambrano, para el que los presupuestos son "barra libre de subvenciones" y "fiestas constantes en la calle". El edil, que también ha ahondado en la crítica situación de la plantilla municipal ante la falta de personal al hilo de las protestas sindicales presentes en el pleno, se ha referido a las nuevas cuentas como "un engaño" puesto que la gestión municipal se ha convertido "en un círculo vicioso": los presupuestos no se ejecutan, las ofertas de empleo no se cubren... Así que con el dinero que no se gasta el Ayuntamiento se pagan los préstamos y se consigue esa 'deuda cero' de la que presume el gobierno, un hito que VOX -precisamente- pone en duda puesto que se logra a base de no hacer nada. La formación, además, ha lamentado que se hayan rechazado todas las alegaciones presentadas por la oposición "a pesar de ser propuestas de sentido común".

AxSí alude a la pérdida de población"

A la "tozuda realidad" que supone la pérdida de población de San Fernando se ha referido el portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, para intentar desmontar esa visión idílica de la ciudad defendida en la exposición del gobierno local. El edil andalucista, en este sentido, ha vuelto a referirse a La Magdalena como "la mayor escombrera de la ciudad", ha señalado la pérdida de los 8 millones de la EDUSI y a los más de 13 millones "que nos va a costar ahora la obra" además de recordar la subida del IBI en un 13% que se ha aplicado en este 2024. "Con esta presión fiscal, es normal que perdamos población", ha advertido.

También, en línea con el resto de la oposición, ha reclamado recortes en las partidas de eventos y de publicidad y un aumento de las subvenciones para colectivos como El Pan Nuestro o Cáritas y un "necesario equilibrio" con otras partidas que se recortan, se congelan o simplemente están insuficientemente dotadas: alumbrado público, parques, mantenimiento...

