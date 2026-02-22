Lleno en San Fernando para despedir el Carnaval con la chirigota del Bizcocho

Actuación de la chirigota del Bizcocho en la plaza del Rey de San Fernando

La chirigota del Bizcocho, 'Shhhh!', ha protagonizado el carrusel de actuaciones que a lo largo de este domingo pasa por el escenario de la plaza del Rey para despedirse a lo grande del Carnaval de San Fernando.

El primer premio del COAC 2026 ha actuado a primeras horas de la tarde después de que la cabalgata de Carnaval terminara en este céntrico punto su recorrido, con lo cual ha contribuido a ambientar aún más la plaza del Rey, que ha brindado un aspecto realmente multitudinario. Era de esperar al tratarse de uno de los momentos más esperados de toda la programación.

La chirigota del Bizcocho, durante su actuación en la plaza del Rey de San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

El carrusel de actuaciones ha dado comienzo en torno a las 14.00 horas –cuando acabe de pasar la cabalgata– con la comparasa de El Chapa y Raúl Cabrera 'El desguace'.

Además, tras la actuación de El Bizcocho, el Concurso de Pasodobles de El Timón se ha retomado con las actuaciones de la chirigota de Rober Gómez 'Los Robins' para seguir a las 17.00 horas con la chirigota de Miguel Llul 'Una chirigota en teoría' y rematar la faena a las 18.00 horas con la chirigota de El Búho 'Habemus papa'.