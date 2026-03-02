Lágrimas da en el Teatro de las Cortes el concierto de la Cuaresma en San Fernando

Concierto de la agrupación musical Lágrimas de Dolores en el Real Teatro de las Cortes, en una imagen del Ayuntamiento de San Fernando

El Teatro de las Cortes acogió este domingo un concierto muy especial para la agrupación musical Lágrimas de Dolores, que con motivo de su 35 aniversario llevó hasta el principal escenario de San Fernando el acto de presentación de su cartel 'Nuestra Semana Santa'.

La obra, que este año ilustra una imagen de la hermandad jerezana de la Candelería en una instantánea del fotógrafo Diego Villanueva Cala, se dio a conocer en este acto -uno de los más destacados de la Cuaresma isleña, al menos en el panorama musical- en el que Lágrimas aprovechó para estrenar la marcha Muerte al Rey, de Manuel Guerrero Marín.

Concierto de Lágrimas de Dolores en el Teatro de las Cortes de San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal

El concierto, de hecho, suscitó una gran espectación entre los numerosos seguidores de la agrupación musical isleña, que llenaron el Real Teatro de las Cortes en esta mañana de domingo para escuchar una cuidada selección de su repertorio. Y Lágrimas, una vez más, dio sobradas muestras de su nivel y calidad.