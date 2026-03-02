Lágrimas da en el Teatro de las Cortes el concierto de la Cuaresma en San Fernando
La agrupación musical presenta su cartel y estrena la marcha 'Muerte al Rey', de Manuel Guerrero Marín
El Teatro de las Cortes acogió este domingo un concierto muy especial para la agrupación musical Lágrimas de Dolores, que con motivo de su 35 aniversario llevó hasta el principal escenario de San Fernando el acto de presentación de su cartel 'Nuestra Semana Santa'.
La obra, que este año ilustra una imagen de la hermandad jerezana de la Candelería en una instantánea del fotógrafo Diego Villanueva Cala, se dio a conocer en este acto -uno de los más destacados de la Cuaresma isleña, al menos en el panorama musical- en el que Lágrimas aprovechó para estrenar la marcha Muerte al Rey, de Manuel Guerrero Marín.
El concierto, de hecho, suscitó una gran espectación entre los numerosos seguidores de la agrupación musical isleña, que llenaron el Real Teatro de las Cortes en esta mañana de domingo para escuchar una cuidada selección de su repertorio. Y Lágrimas, una vez más, dio sobradas muestras de su nivel y calidad.
