Manuel Infante Pino 'El Negro', Cargador Distinguido de la Semana Santa de San Fernando: "La moda hoy es estar en contra del mundo de la carga"

Manuel Infante Pino, conocido en el mundo de la carga con el apelativo del 'el Negro', ha recibido este domingo en San Fernando el reconocimiento al Cargador Distinguido que entrega cada año en Cuaresma la hermandad de la Sagrada Resurrección en un acto que ha sido todo un homenaje a su trayectoria de 41 años bajo los pasos, donde ha sido todo un referente trabajando como patero y donde se forjó la que probablemente sea la voz de cola más reconocible de toda La Isla.

Aunque este reconocimiento, en esta ocasión, no venía solo puesto que la hermandad que cierra la Semana Santa de San Fernando quiso también aprovechar la ocasión para rendir homenaje a la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC) haciéndole entrega del título de Embajadora de la Carga Isleña, que hasta ahora solo ostentaba Francisco Ruiz Brenes 'Superpaco'.

Todo ha incidido así en la misma linea puesto que rendir homenaje a Manuel Infante Pino viene casi a ser lo mismo que distinguir a la JCC, de la que es socio fundador. Y viceversa, claro. El acto del Resucitado ha venido de esta manera tanto a reconocer al colectivo como a uno de sus históricos más reconocibles, apreciados e identificados con la entidad desde aquella cuadrilla que sacara al Cristo de la Expiración en 1978 y que fuera el embrión de la asociación, que tomó forma al año siguiente.

Manuel Infante Pino ha agradecido con sinceridad el gesto de la hermandad de la Resurrección, una cofradía -ha afirmado- que anda "a pasitos cortos como nos gusta a los cargadores": "De todos de los que hay aquí -ha dicho refiriéndose a los cargadores presentes- he aprendido mucho". "Y cada año desde 1978 hasta 2019 he ido aprendiendo de los viejos, de los nuevos y de los menos nuevos... a todos tengo algo que agradecer", ha manifestado tras recoger el galardón acordándose de los compañeros de abajo. Pero también, en su breve intervención, ha querido dar las gracias a su familia por su comprensión con su "pasión" durante 41 años.

Manuel Infante Pino 'el Negro' recibe la estatuilla que simboliza al Cargador Distinguido en San Fernando / D.C.

A la hermandad del Resucitado, el Cargador Distinguido de 2026 le ha agradecido especialmente "que mire por el denostado mundo de la carga", algo que -a su juicio- "es raro hoy en día". "Eso no es moda, la moda hoy es estar en contra del mundo de la carga cuando nosotros, simplemente, nos metemos debajo de los pasos por una pasión, por una devoción... No buscamos protagonismo ninguno, pero no es lo que se lleva hoy día. Hoy parecer ser que se llevan otras cosas. Gracias por respetar la tradición", ha afirmado para terminar también trasladando su reconocimiento a todos los cargadores "por haberse dejado vuestra vida y vuestra salud debajo de los pasos".

La figura de Infante Pino ha sido glosada previamente con gran cariño -y desde una profunda amistad- por Juan Carlos González Gago, quien desde una perspectiva personal aderezada con algunas anécdotas no solo ha querido destacar su trayectoria como cargador sino también como cofrade y la devoción que une a ambos con las hermandades del Huerto y de Medinaceli.

El presidente de la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC), Juan Pérez Barrionuevo, recoge el título de Embajadora de la Carga Isleña de manos del hermano mayor de la Resurrección, José Antonio Faiña, en San Fernando / D.C.

La JCC, Embajadora de la Carga Isleña: "Renovar sin romper, avanzar sin olvidar"

La otra parte de esta ceremonia de entrega del reconocimiento al Cargador Distinguido, que fue además la encargada de abrir el acto en el Ayuntamiento de San Fernando, consistió en la entrega del título de Embajadora de la Carga Isleña a la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC), que ha recogido su presidente, Juan Pérez Barrionuevo, tras la glosa llevada a cabo por Alberto Salas.

"Desde 1978, cuando nuestra asociación nació y supuso una auténtica revolución de la carga en La Isla, hemos procurado mantener los principios que consideramos fundamentales: renovar sin romper, avanzar sin olvidar. Supimos adaptarnos a los tiempos, mejorar métodos, organizar y profesionalizar nuestros trabajos pero siempre con un máximo respeto a la tradición de la carga en La Isla, de la que nos sentimos orgullosos de presentar y custodios", ha dicho el presidente de la entidad, que ha tenido también un emotivo recuerdo para el fundador de la asociación, Mame Abreu.