José Manuel Coto, Baltasar en la Cabalgata de Reyes de San Fernando: “Que vean en tu rostro a su Rey Mago es una responsabilidad”

San Fernando/–¿Cómo es ese momento en el que recibe la llamada en la que le anuncian que va a ser Baltasar en la Cabalgata de Reyes?

–Fue una sorpresa total. En mi vida imaginé que iba a encarnar a un Rey Mago en mi ciudad y mucho menos a Baltasar, que es mi favorito. Lo cierto es que siempre lo había soñado, pero pensaba que era un honor reservado a personas relevantes de la ciudad y yo no me veía entre esas personas. De hecho, días antes de que recibiese la llamada de la alcaldesa bromeaba con mi hija y le preguntaba si se imaginaba que este año se daba la suerte y me elegían como Rey Mago. Ella mandaba mis ilusiones al traste diciendo que eso era para los ricos y los famosos y yo no pertenezco ni a un grupo ni a otro. Dos días después me estaba llamando la alcaldesa. Recuerdo que cuando me lo comunicaron me quedé en shock y me tuve que sentar, ya que me temblaban las piernas. Aún así mi hija no se lo terminaba de creer y tuve que enseñarle la noticia en Diario de Cádiz para que comprendiese que era verdad.

–¿Y cómo ha vivido su familia los preparativos de la cabalgata?

–Intensamente. En mi familia vivimos la Navidad no sólo en diciembre, sino los 365 días del año. Está mi afición por el belenismo y luego la pasión de mi mujer por el diseño y la decoración navideña. Y esa forma de entender las Navidad nos lleva a implicarnos hasta el extremo y a preocuparnos de cada detalle. De hecho, hasta hemos diseñado y confeccionado el ropaje que va a vestir el séquito. Es un trabajo añadido pero lo estamos haciendo con mucho gusto y creemos que el resultado va a ser muy bonito.

–La cuenta atrás entra en su recta final...

–Son días frenéticos. Siempre mirando la hora, siempre pendientes de la agenda y dando vueltas, corriendo de un lado para otro para solucionar cosas. En definitiva, una bendita y breve locura que sabemos que pronto pasará pero que, al mismo tiempo, no queremos que se acabe. Desde que recibí la llamada de la alcaldesa el tiempo ha pasado volando.

–¿Cómo se lleva la enorme responsabilidad de encarnar a un Rey Mago?

–Con nerviosismo y consciente de la responsabilidad que conlleva. De que delante van a estar las miradas de ilusión de los niños y niñas, pero también de los adultos. Vamos a trabajar para que todo salga bien y para que vean en mi rostro a su Rey Baltasar.

–Su trabajo le ha convertido en todo un referente del helenismo, ¿cómo se vive la Navidad en su hogar?

–De forma muy especial. Llevo 30 años dedicado a montar belenes artísticos y 15 años montando en casa de mis suegros un belén que cada Navidad es visitado por numerosos isleños e isleñas y por muchas personas de fuera. Cada diciembre supone todo un acontecimiento y me esfuerzo para sorprender cada año al público con propuestas que intento que se salgan de lo común y sean originales. En mi casa se respira Navidad. También he de agradecer a mis suegros que atiendan desde el puente de diciembre hasta el 5 de enero a todas las personas que se acercan a visitar este belén en la calle Florencia 16.

–Y curiosamente su belén para este año evoca los sueños y las ilusiones de un niño durante la Noche de Reyes...

–Totalmente. Yo creo que ha sido el destino, la propia magia de los Reyes Magos. Y a eso se suma que me haya tocado encarnar a Baltasar. Yo siempre he soñado con que, si algún día recayese sobre mi el honor de ser un Rey Mago, me tocase a Baltasar, que es mi favorito. Por otro lado, es un Rey Mago que se presta a propuestas más originales y creativas.

–Nos puede adelantar, sin hacer spoilers, algo de lo que podremos ver en la cabalgata?

–Vais a ver un Rey Baltasar con influencias mucho más orientales de lo que la gente está acostumbrada. Pero yo creo que al público le va a gustar y que va a traer aires frescos a la cabalgata. Y hasta ahí puedo leer...

–¿Y qué le depara el 2025 a José Manuel Coto más allá del Rey Baltasar?

–Pues espero que 2025 traiga mucha salud para todos. En cuanto a deseos a nivel profesional, soy enfermero, que haya estabilidad. Luego, como belenista ya tengo marcados varios retos para este año que acaba de comenzar. Entre ellos se encuentra un curso que voy a impartir en julio en Medellín invitado por la Asociación de Belenistas de Colombia, otros cursos que voy a dar por distintas ciudades de España. Además trabajaré en algunos belenes con las federaciones española y andaluza de belenismo. Por otro lado también estoy implicado en una exposición de dioramas de la Pasión que prepara el Museo de Belenes de Mollina. Ya tengo hechas las escenas de la Oración en el Huerto y Última Cena y estoy preparando con Tente González el Lavatorio de Pies. Muchos proyectos y todos muy ilusionantes.