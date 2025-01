Fran Ocaña, Gaspar en la Cabalgata de Reyes de San Fernando: "Como artista la música no va a faltar en mi cabalgata"

San Fernando/–¿Cómo vivió ese momento en el que recibió la llamada en la que le anunciaron que iba a encarnar a Gaspar en la Cabalgata de Reyes?

–Cuando me llamó la alcaldesa para darme la buena noticia me quedé un buen rato en shock y ya luego fui asumiéndolo poco a poco. Fue una gran sorpresa, un sueño hecho realidad.

–Melchor y Baltasar suelen ser los Reyes Magos favoritos de todo el mundo, ¿es Gaspar el gran tapado de este trío?

–Los tres Reyes Magos son los tres Reyes Magos y considero que la ilusión es la misma para los más pequeños de la casa, ya se trate de Melchor, de Gaspar o de Baltasar. Aunque es lógico que luego los niños y niñas tengan su favorito.

–¿Cómo lleva la intensa cuenta atrás de los días previos a la cabalgata?

–Pues eso mismo, de forma muy intensa. Trabajando para que todo salga perfecto y controlando cada detalle, que son muchos. Mi séquito va a estar formado por unos 200 pajes y a eso hay que sumarle una quincena de personas que me irán ayudando y unos 40 músicos de la Banda del Rosario de Cádiz.

–Veo que la música va a ser muy importante en el séquito de Gaspar el próximo día 5.

–No podía ser de otra forma. Soy artista y me gano la vida cantando. Evidentemente la música no podía faltar en mi cabalgata. Me traigo a media Banda del Rosario y los villancicos y la música navideña van a estar muy presentes el próximo día 5 en las calles de La Isla. Os animo a todos y todas a disfrutar el domingo de una cabalgata que también llevará parte de nuestra esencia y que contribuiremos a hacer especial.

–¿Cómo lleva la familia esa alegría compartida que es participar en la cabalgata?

–Lo están viviendo con mucha intensidad y están deseando que llegue el día 5 para disfrutar de la experiencia. Yo tengo muy claro que la cabalgata es un momento único e irrepetible para vivir con la familia. Sin mi familia no soy nadie. Afortunadamente no estoy solo.

–¿Cómo se vive la Navidad en la casa de un cantante?

–En mi caso de forma muy flamenca. Tengo que reconocer que los Ocaña somos muy ‘jartibles’ y que vivimos la Navidad prácticamente desde el mes de noviembre. Ya sea en casa de mi madre, en la de mi tía o en la mía no paran de sonar los villancicos y el flamenquito. Somos muy de escuchar grupos navideños como Toma Castaña. Estas fiestas, por ejemplo, estamos escuchando mucho el álbum Feliz Navidad, que salió en noviembre y ha dedicado a la música de esta época del año una de las grandes artistas de San Fenando: Niña Pastori.

–¿Cuál es para usted el espíritu de la Navidad?

–Creo que el espíritu de la Navidad va mucho más allá de los regalos. Es sentarse en torno a una buena mesa junto a tus familiares, amigos y seres queridos. Es ayudar al prójimo y compartir. Es ser solidario y transmitir valores a los más pequeños de la casa.

–¿Y que le pide usted a los Reyes Magos para este 2025 que acaba de comenzar?

–Estoy seguro de que 2025 va a ser un gran año. En primer lugar estaré inmerso en una gira de conciertos para presentar los temas de mi sexto álbum, titulado Intuición. Un trabajo que está casi recién sacado del horno, ya que salió a la calle a finales de noviembre y la acogida está siendo muy buena. El nuevo año traerá consigo nuevos retos y proyectos que afrontaremos desde la confianza, el trabajo y la ilusión. Y por encima de todo será un año para disfrutar de mi hija, que ha cumplido ya cuatro meses, y verla crecer.

–Siempre que actúa en San Fernando causa expectación y agota entradas, ¿se siente usted profeta en su tierra?

–Me siento muy querido, valorado y arropado en mi tierra y por eso actuar en San Fernando siempre ha sido algo especial e importante para mi. Aquí está mi gente y el público de La Isla que vio nacer a Camarón no es un público cualquiera. Además, he tenido la suerte de presentar algunos de mis trabajo en concierto en el Real Teatro de Las Cortes y de agotar las entradas. Aún recuerdo cuando presenté mi primer álbum Llegó la hora en el teatro. Sin ir más lejos, en la última Feria del Carmen y de la Sal también ofrecí un concierto en el auditorio del Parque Almirante Laulhé. En La Isla estoy en casa y cuando actúo siento que lo hago en mi hogar.