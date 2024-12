Antonio Jesús Sánchez, Melchor en la Cabalgata de Reyes de San Fernando: “La magia de los Reyes Magos está en los que ayudan sin que nadie lo sepa”

San Fernando/–¿Cómo fue ese momento en el que recibe la llamada en la que le anuncian que va a ser Melchor en la Cabalgata de Reyes de San Fernando?

–Cuando recibí la llamada de la alcaldesa me dio mucha alegría. Fue un día muy especial. No me esperaba que con toda la gente que ha hecho tanto por la ciudad me fuese a tocar a mi. Por eso, en cierto modo, cuando me lo comunicaron no pude evitar sentirme un poquito bien y un poquito mal a la vez. Bien porque mi elección como Rey Mago me hace una persona afortunada y mal porque considero que hay isleños que se los merecen más que yo. Desde esa llamada todo han sido alegrías. Estamos deseando que llegue el día y al mismo tiempo que no llegue para que esta experiencia tan bonita no se termine.

–¿Y cómo afronta esta cuenta atrás y los preparativos?

–Esto parece una boda, ya que hay que estar pendiente de muchísimas cosas (que si los carmelos, que si la ropa...). Pero todo este trabajo lo hacemos con muchísima ilusión. Si ahora nos sentimos así no me quiero ni imaginar como va a ser el día 5.

–Sin duda ser Rey Mago es un honor compartido, ¿cómo lo está viviendo su familia?

–Pues muy arrastrada por mi ilusión. Tengo una familia grande y va a ser parte importante de mi séquito. Cuando me dijeron que iba a ser Melchor yo bromeaba diciendo que el lugar de una carroza iba a necesitar el tranvía para meterlos a todos. Tienen las mismas ganas que yo. Por otra parte, independientemente de que haya sido elegido Rey Mago, las fiestas navideñas siempre han sido muy importante para mi familia, ya que son fechas de unión y de reunión.

–Estas fiestas, al igual que los Reyes Magos, son sinónimo de solidaridad.

–En San Fernando hay muchas personas que ayudan de corazón, sin pedir nada a cambio, de forma discreta y sin que nadie lo sepa. En ellos está la magia de ser un Rey Mago. Aunque, por otra parte, también es necesario que se visibilice la labor que desempeñan entidades como la Asociación de Reyes Magos de San Fernando, porque hacerlo es llamar a ser solidario. Sin ir más lejos, este año este colectivo ayudará a más de 800 familias isleñas. La Isla es solidaria.

–Qué poquito queda para que se vea delante del espejo con las barbas blancas...

–He hablado con otras personas que ya han encarnado a los Reyes Magos en la cabalgata y me han dicho que llega un momento de esa tarde del 5 de enero en el que te metes tanto en el personaje que es como si fueses él. Yo pienso disfrutar cada segundo de ser Melchor.

–¿Cómo se lleva el peso de tener que corresponder la ilusión de cada niño y niña en un día tan especial?

–Esa ilusión va a estar presente en la mirada de cada niño en la cabalgata. Me gustaría quedarme con todas sus caras en esos momentos. Será inolvidable ver en sus rostros la felicidad y el nerviosismo. Los mismos que sentía yo cuando tenía sus edades y que ahora también vivo pero de distinta manera. Aún recuerdo aquella vez que fui paje de Gaspar en una cabalgata de mi infancia en el Marqués de Varela.

–¿Ha tenido suerte?, ¿le ha tocado su Rey Mago favorito?

–Afortunadamente sí. Yo siempre fui de Melchor, al igual que mis hermanos. En cambio la familia de mi mujer y mis hijos siempre han sido de Baltasar.

–En los últimos años la Navidad de San Fernando se ha convertido en todo un referente a nivel provincial y eso ha beneficiado mucho al comercio y a la hostelería de la ciudad, ¿como empresario del sector cómo valora esta realidad?

–San Fernando cada vez tiene más gente emprendedora y más gente dispuesta a invertir en la ciudad y eventos como la Navidad ayudan a que así sea. Contribuyen a que se visite la ciudad y se consuma en ella. Otro buen ejemplo de ello es el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Minibasket, del que La Isla es sede desde hace ya muchos años. Cada Minibasket son cientos de familias las que duermen en la ciudad, las que van a comer a sus bares y restaurantes, las que compran en sus tiendas...

–Precisamente, como empresario vinculado a la hostelería ultima un interesante proyecto que pronto debutará en la ciudad, ¿que nos puede adelantar de este nuevo establecimiento?

–Muy pronto el Centro Comercial Bahía Sur va a contar con un paseo dedicado a la hostelería que se denominará La Tajería. Y allí es donde se va a ubicar un nuevo restaurante llamado Esencias del Mar, que estará dedicado a la cocina tradicional de nuestra tierra. De esta manera, en nuestra carta habrá sitio para productos como los guisos de cuchareo o el pescado de la zona. En definitiva, platos y tapas que nos llevarán a la cocina de nuestras madres y abuelas. Es un proyecto ambicioso, pero cuando me lanzaron el guante no dudé en recogerlo.