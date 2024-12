La estancia de los Reyes Magos abre sus puertas a la ilusión en San Fernando

San Fernando/Ya vienen los Reyes Magos caminito de San Fernando. Y como llegarán cargaditos de juguetes, que menos que preocuparse de que estén cómodos y que no les falte de nada durante su inminente visita a la ciudad. El jueves se inauguraba en el Castillo de San Romualdo la estancia de los Reyes Magos, un mágico espacio que, a excepción de las jornadas de Nochevieja y Año Nuevo, estará abierto para su visita hasta el próximo 4 de enero en horario de 17.00 a 20.00 horas.

A las cinco de la tarde la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, se encargaba de abrir las puertas de estas dependencias escoltada de los pajes reales, que con sus estandartes representaban a cada uno de los tres Reyes Magos. Acto seguido, la regidora acompañaba en su visita al primero de los 250 grupos de personas que disfrutaron de esta propuesta en su jornada inaugural.

Dicha estancia lleva ya varios años siendo parte importante de la programación del Ayuntamiento de San Fernando en torno a la Navidad y situándose entre las actividades favoritas de los más pequeños de la casa. Por delante quedan días de ilusión, en los que muchos niños y niñas visitarán con sus familias estas dependencias para conocerlas y para entregar en mano al Heraldo Real sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Las cartas a los Reyes Magos van llegando ya a la estancia. / Domingo Migueles

Algunos de ellos afrontarán estos momentos con sus rostros más angelicales y de la forma más educada posible, no vaya a ser que sus Majestades de Oriente recuerden alguna travesura o trastada que haga que algún regalo se convierta finalmente en el tan temido carbón. Pero aquí no hay trampa ni cartón, ya que la estancia cuenta con una máquina que permite detectar si un niño se ha portado bien o no durante este año. La ciencia al servicio de la magia...

En estas instalaciones además están presentes, entre otras cosas, una máquina que convierte los deseos expresados en las cartas en juguetes, los tronos de los Reyes Magos o los lugares de descanso de sus dromedarios. Por otro lado, el patio del Castillo de San Romualdo acoge el almacén de juguetes de esta estancia.

Al igual que ha ocurrido con la casa de Papa Noel, histórico rival y sin embargo amigo de los Reyes Magos, la estancia cuenta con una pantalla para regular los turnos de visita, que están numerados y se pueden pedir allí mismo. El objetivo de esta medida es evitar, en la medida de lo posible, las colas y las aglomeraciones.

Recorrer esta estancia es toda una experiencia para pequeños y mayores. / Domingo Migueles

Por otra parte, también está disponible un sistema de acceso fast pass para niños y niñas con algún tipo de discapacidad, para darles prioridad en la visita y hacer más cómoda su experiencia.

Hay que recordar que en esta estancia es donde Melchor, Gaspar, Baltasar y sus respectivos séquitos se alojarán una vez concluya la esperada cabalgata del próximo 5 de enero. Una jornada en la que los niños y niñas de San Fernando se preparan, entre nervios e ilusión, para disfrutar de un nuevo Día de Reyes.

La casa de papa Noel cierra con lleno diario

Por otra parte, y después de 13 días, Papá Noel cerró las puertas de su casa en la plaza del Rey el pasado 24 de diciembre confirmándose como uno de los principales reclamos de la programación navideña.

De esta manera, la casa de Papa Noel concluye su camino tras lograr un lleno absoluto y repartir el 100% de los tickets con el máximo de aforo cada día.

Aún queda mucha programación navideña por delante. Además de las visitas a la estancia de los Reyes Magos también continúan las visitas al Belén Municipal y a la decoración navideña de la Casa Consistorial. Y siempre hay actividades para el público infantil, como el Musical Coco, que tendrá lugar el próximo 2 de enero en la plaza del Rey, y el espectáculo Festykids, que se desarrollará un día después en este espacio, ambos a partir de las 18.00 horas. Sin olvidar la cabalgata del Heraldo Real del 4 de enero y la gran cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero.