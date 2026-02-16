Joaquín Reyes y Samantha Ballentines le ponen humor a una temporada del Teatro de las Cortes de San Fernando que también apuesta fuerte por la música

La artista isleña Samantha Ballentines, cuando ofreció el pregón del Orgullo LGTBIQ+ en 2024 en la plaza del Rey.

Cada vez hay que estar más atento y ágil cuando salen a la venta las entradas de una nueva temporada del Real Teatro de las Cortes, ya que un despiste puede dejar a los amantes de las artes escénicas sin localidades para la función más deseada. Ahora se cuelgan más y más pronto los carteles de ‘No hay entradas’ en las taquillas física y virtual del más importante escenario de la cultura isleña.

La propia alcaldesa, Patricia Cavada, ha incidido ete lunes sobre esta realidad durante la presentación de la temporada primavera 2026 del Teatro de las Cortes, que se desarrollará del 11 de abril al 6 de junio y que incluye una decena de espectáculos cuyas entradas se ponen a la venta este mismo martes. La regidora pone como ejemplos recientes los aforos completos registrados por las funciones de Morera, Las Niñas de Cádiz y el montaje de Un tranvía llamado Deseo. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando, Pepa Pacheco, ha acompañado a la alcaldesa durante la presentación de la nueva programación.

Cavada ha subrayado las grandes bazas de la próxima temporada teatral, a la que definió como “muy ambiciosa, variada, de gran calidad y accesible por sus precios”. Entre las presencias imprescindibles la regidora destacó las nuevas propuestas de Samantha Ballentines, Joaquín Reyes y Coque Malla. Todos ellos coincidirán en una programación que refuerza su apuesta por el humor, la música y el talento local y provincial.

Cavada y Pacheco, durante la presentacion de la temporada. / Antonio Zambonino

La programación, al detalle

La temporada de primavera dará inicio el próximo 11 de abril con el regreso a la ciudad de Zenet. El malagueño presentará en concierto al público isleño su nuevo álbum: Las manos y la voz.

La música seguirá presente en este escenario el 18 de abril con la obra musical La ópera de los tres centavos, cuyo reparto lidera el conocido cantante y actor Coque Malla. Este montaje aborda temas como la prostitución, la miseria y el abuso de poder.

El teatro infantil llegará el 25 de abril de la mano de Festykids: Encuentros en la Segunda Fase. Una Aventura Musical de los 80, que encuentra su inspiración en el universo de Stranger Things.

El 2 de mayo el cómico, actor y guionista Joaquín Reyes representará La verdad. El amo del humor chanante encabezará el reparto de esta adaptación de la obra de Florian Zeller.

El clásico de Christopher Hampton Las amistades peligrosas visitará San Fernando el 9 de mayo con un reparto liderado por Roberto Enríquez y Pilar Castro.

La comedia volverá a estar presente el 15 de mayo en el teatro gracias al monólogo El bar nuestro de cada día, protagonizado por Antonio Romera ‘Chipi’. Un día después será el turno de Constelaciones, el ultimo montaje teatral dirigido por Sergio Peris-Mencheta.

Por otro lado, el 23 de mayo llegará la lírica con Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart.

El baile se hará presente sobre las tablas del teatro el 30 de mayo de la mano del isleño Alberto Sellés y su Deuteronomio. Y más talento isleño, el 5 de junio, con el espectáculo cómico Aerolíneas SB: de repente a Kagar, de Samantha Ballentines. La semifinalista de Drag Race España y Drag Race España All Stars y actual concursante de top Chef: dulces y famosos actuará en el marco del al Orgullo LGTBIQ+, interpretando a una azafata de una aerolínea low cost.

La temporada tocará a su fin el 6 junio con el concierto de la cantautora mexicana Silvana Estrada.

Entradas a la venta

Las entradas se pondrán este martes a la venta tanto on line, en la pagina teatrodelascortes.sacatuentrada.es, como telefónicamente, en el 610 649 410. También estarán a la venta de manera presencial en el Teatro de Las Cortes los martes y jueves y los días de función.

“El teatro de Las Cortes ha sido capaz de afianzar a públicos de nuestra ciudad y de fuera. Cada vez son más los que están pendientes de la programación para venir a nuestra ciudad no sólo a disfrutar de la cultura, sino también de la hostelería y el paseo. Y las distribuidoras ya nos llaman para formar parte de sus giras”, ha concluido Cavada.