Javier Ruibal grabará su nuevo álbum en directo en el Teatro de Las Cortes de San Fernando

El lunes, la alcaldesa, Patricia Cavada, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando, Pepa Pacheco, presentaban una nueva temporada del Real Teatro de las Cortes en la que la variedad, la calidad y los precios asequibles volvían a marcar el camino a través de una decena de espectáculos. Y apenas 24 horas después, ambas han anunciado que la oferta del mejor y más importante escenario de la cultura en San Fernando se verá reforzada con una nueva cita muy especial: la grabación en directo de un nuevo álbum del artista portuense Javier Ruibal. Y este anuncio ha tenido lugar de la forma que se merece: en el propio teatro y con la presencia de Ruibal. Las entradas para este concierto, fijado para el 10 de abril, saldrán a la venta este mismo miércoles tanto on line, en la pagina teatrodelascortes.sacatuentrada.es, como telefónicamente, en el 610 649 410. También estarán a la venta de manera presencial, si es que no vuelan antes, en la taquilla del Teatro de Las Cortes los martes y jueves y los días de función.

“Es un honor que nos hayan acogido en una casa con tanta historia. No es cualquier lugar ni es cualquier teatro. Aquí se han manifestado y proclamado cosas muy importantes y trascendentales, pero al mismo tiempo no deja de ser el teatro recogidito de los isleños que tiene mucho de entrañable y con una acústica como pocos para la música en directo. Hemos cantado muchas veces aquí y hemos tenido la satisfacción de ser recibidos como en casa, con una intensidad, un cariño y un afecto muy importantes”, ha explicado el artista.

La travesura del artista

El cantante ha adelantado algunas de las líneas maestras de su próximo concierto en San Fernando. “Grabar un disco en directo y con público no deja de ser una travesura. Es un juego de a ver que va a pasar. Además, siempre voy con unos músicos excepcionales que me pasan por encima como un caballo desbocado, porque son muy buenos, y que ahora se están acostumbrando a un repertorio totalmente inédito repleto de arreglos muy sofisticados”, ha confesado Ruibal.

De esta manera, el equipo artístico de este proyecto es de primer nivel. Los arreglos musicales son de Javier López de Guereña, la dirección artística de Javi de Ruibal y la producción de Paco Cortés, de Prima y Bordón. Sobre el escenario estarán Alberto Bocanegra, al piano y teclados; Diego Villegas, al frente de los instrumentos de viento; José Recacha, a las guitarras y los bajos; y Joaquín Calderón, a la cuerda y el violín.

En palabras del autor, este álbum en directo trazará un retrato de los grandes asuntos del ser humano, como el amor y el desamor, la ambición y la codicia, los derechos femeninos y las tensiones sociales.

Por su parte, Cavada ha subrayado que “el hecho de que Ruibal haya elegido el Teatro de Las Cortes tiene un significado especial”. "Se trata de un artista reconocido por la crítica y el público no solo por la calidad literaria y musical de sus canciones, sino también por su firme compromiso social. A lo largo de su carrera ha abordado temas como el cambio climático, la defensa de la naturaleza, la dignidad, la libertad y la justicia social, “desde una mirada poética y con conciencia cívica”, concluye la alcaldesa.