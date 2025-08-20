‘La Isla Ciudad Flamenca’ celebra las coplas de siempre en San Fernando con ‘La música de nuestros mayores’

El Cañejo de Barbate y Adriano Lozano, durante el espectáculo en la alameda Moreno de Guerra.

La décima edición de ‘La Isla Ciudad Flamenca’ continúa adelante llenando los aforos de los espacios en los que se desarrollan sus espectáculos. De esta manera, el martes una abarrotada alameda Moreno de Guerra, fue escenario de una propuesta gratuita titulada La Música de nuestros mayores.

En ella, Cañejo de Barbate, al cante, y Adriano Lozano, a la guitarra, recuperaron e hicieron suyas muchas canciones de las de toda la vida, sobre todo coplas, que emocionaron al entregado público que acudió a esta velada tan especial.

Como ya es costumbre, las sillas dispuestas para este espectáculo, alrededor de unas 200, fueron ocupadas en torno a hora y media antes del inicio del mismo. El resto de la audiencia tuvo que conformarse con estar de pie.

Por otro lado, ‘La Isla Ciudad Flamenca’ mira ya a un sábado en el que tendrá lugar una nueva edición de uno de sus eventos más esperados: la Noche de Baile en el Parque. Para esta ocasión, el festival ha preparado un cartel en el que coinciden Macarena Ramírez, Carlos Carbonell y Beatriz Santiago.

El baile comenzará en el auditorio del parque Almirante Laulhé a las 22.00 horas y a buen seguro logrará reunir de nuevo a miles de amantes del flamenco.