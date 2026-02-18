Las instalaciones deportivas municipales de San Fernando rozan el millón de usuarios al año

El Ayuntamiento de San Fernando ha realizado un balance positivo en el uso de sus instalaciones deportivas municipales, lo que considera que reafirma su posición como ciudad de cara a la celebración de competiciones deportivas de ámbito autonómico, nacional e internacional. "No solo estos eventos, sino que durante el año, miles de deportistas han pasado por los distintos pabellones, complejos y espacios naturales de la ciudad, en un calendario que ha combinado deporte base, competiciones federadas, eventos internacionales y pruebas solidarias", señala en una nota el Consistorio isleño, en la que apunta a un millón de usuarios anuales de estas instalaciones deportivas municipales.

El calendario deportivo municipal arrancó una intensa programación que incluyó la 1ª Copa de Fútbol 7 y el Campeonato de España de Hockey Sala. Durante el año, la ciudad acogerá numerosas competiciones autonómicas y nacionales, como, un Torneo Nacional Juvenil de Balonmano, citas de los Juegos Deportivos Municipales, campeonatos andaluces de Hockey Sala, fases del Cadeba de baloncesto y un campeonato de Shotokan.

De igual forma, se celebrará el Campeonato de España cadete femenino de baloncesto, competiciones de ajedrez, karate y campo a través, además de pruebas novedosas como la Evensur Hybrid Race y el seminario internacional de Shotokan. También destacar eventos como la celebrarán de la Futsal Cup y nuevos campeonatos de Shotokan, el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Balonmano, entre otros eventos que se irán sumando.

"Con lo ya realizado en años anteriores y este año se destaca una elevada intensidad de uso de las instalaciones deportivas municipales, tanto en el ámbito competitivo como en el formativo y recreativo. A ello se suma la mejora continua de infraestructuras, como la renovación del pavimento del pabellón Enrique Márquez, que ha permitido ampliar la funcionalidad y calidad de este equipamiento".

En una estimación preliminar, el Ayuntamiento de San Fernando destaca que "se percibe no solo el crecimiento del deporte en la ciudad, sino también la confianza de federaciones, clubes y entidades organizadoras en la capacidad organizativa y en la calidad de las instalaciones municipales".

La instalación que concentra un mayor volumen de actividad vuelve a ser la Ciudad Deportiva Bahía Sur. Le siguen el Complejo Municipal Manuel Gómez Castro, el Pabellón Municipal Parque Almirante Laulhé y la Piscina Cubierta La Magdalena, además del Campo Municipal Bazán y el Campo Municipal de Hockey Pablo Negre. La franja horaria de mayor actividad se sitúa entre las cinco y las ocho de la tarde, especialmente de lunes a jueves, lo que evidencia el intenso uso diario por parte de clubes, escuelas deportivas y deportistas individuales.

El concejal de Deportes, Antonio Rojas, ha señalado que "el uso de las instalaciones en los últimos años demuestra que el deporte en San Fernando está más vivo que nunca. Estamos hablando de un gran número de personas usuarias que, a diario, llenan nuestras pistas, campos y pabellones. Rozar el millón de usuarios no es solo una cifra, es el reflejo del esfuerzo de clubes, deportistas, técnicos y familias que hacen del deporte una prioridad en su vida cotidiana".

El edil ha añadido que el Ayuntamiento seguirá trabajando para que las infraestructuras deportivas estén a la altura de esa demanda creciente y continúen mejorando en calidad y servicios.

Reparaciones a causa de los temporales

En este sentido, recuerda el Ayuntamiento isleño, durante las últimas tres semanas, la ciudad ha afrontado lluvias intensas y persistentes, niveles críticos de humedad y la gestión de tres alertas naranjas consecutivas con rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora. Estas condiciones extremas pusieron a prueba la resistencia de las infraestructuras deportivas y provocaron filtraciones y goteras en pabellones cubiertos, acumulación de sedimentos y obstrucción de drenajes en campos de fútbol y pistas exteriores, desperfectos en el firme de pistas de atletismo, pádel y tenis debido a la humedad prolongada.

"A pesar de la adversidad, la respuesta del personal municipal ha sido inmediata y eficaz. Los equipos técnicos intervinieron en los huecos entre tormentas para evitar daños mayores y, cuando el tiempo lo permitió, aceleraron las actuaciones para garantizar la seguridad de los deportistas y minimizar el tiempo de cierre de las instalaciones", explica.

En cuanto a las reparaciones realizadas, se han solventado distintos desperfectos ocasionados por la humedad y las inclemencias meteorológicas en varias instalaciones municipales. En el Pabellón del Parque Almirante Laulhé se actuó para corregir daños detectados, mientras que en el pabellón Enrique Márquez fue necesario intervenir ante la acumulación de humedad en algunas zonas de la pista, instalándose cuatro deshumidificadores para garantizar su correcto secado y uso seguro.

Asimismo, se llevaron a cabo arreglos en las cubiertas del pabellón del Parque y de la Ciudad Deportiva Bahía Sur para solucionar filtraciones, y se reparó la bomba de agua caliente del estadio de fútbol junto con varias conducciones, restableciendo así el funcionamiento normal del sistema.

En estos días se acometerán nuevas reparaciones en el Complejo Gómez Castro, donde se actuará en los desperfectos ocasionados. Desde Deportes se ha querido destacar expresamente el trabajo y el compromiso de operarios y técnicos municipales, cuyo esfuerzo bajo condiciones de humedad extrema ha permitido recuperar la normalidad en tiempo récord.

Antonio Rojas ha agradecido también la comprensión y colaboración de los clubes de las distintas modalidades deportivas, así como la coordinación con las federaciones provinciales, fundamentales para reorganizar calendarios y mantener la actividad dentro de lo posible. "La implicación de todos ha sido clave para que la agenda deportiva local apenas se haya visto alterada", ha subrayado.