Las imágenes de la exposición 'Guitarristas de la Isla' en el Museo Camarón

Los guitarristas flamencos de La Isla pasan a primer plano gracias a la mirada de Juan Antonio Sánchez Bernal

El fotógrafo Juan Antonio Sánchez Bernal expone en el Museo Camarón una muestra titulada 'Guitarristas de la Isla', que se enmarca dentro de los actos del Día Internacional del Flamenco. La exposición trata de poner el foco y sacar a un primer plano a los guitarristas -profesionales y buenos aficionados- que se dedican al flamenco en San Fernando.

