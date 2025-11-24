Los guitarristas flamencos de La Isla pasan a primer plano gracias a la mirada de Juan Antonio Sánchez Bernal

Juan Antonio Sánchez Bernal quería sacar a los guitarristas de ese segundo plano en el que siempre quedaban en las fotografías que hacía de los espectáculos flamencos, en los que -inevitablemente- el cante o el baile tomaba siempre el protagonismo. Suele ocurrir a menudo a pesar de que el toque -nadie lo duda- viene a ser un elemento esencial en ese torbellino de emociones que brinda toda actuación sobre el escenario.

La oportunidad le llegó cuando desde Flamenco La Isla le propusieron organizar en San Fernando una exposición que, precisamente, se fijara en ellos. En todos y cada uno de esos guitarristas flamencos que hay en San Fernando, que además resultan que son un montón. La muestra recoge una treintena y, prácticamente, se queda sin pared en el Museo Camarón.

Entre ellos -como explicó Carlos Rey en la inauguración- "hay profesionales y buenos aficionados". Ya se sabe que muchos tienen que compaginar la música con el trabajo con el que se ganan la vida, aunque ello no resta ni ápice a su pasión.

El propósito de la muestra era el mismo: dar su sitio a estos guitarristas. Sacarlos a ese primer plano, con su nombre y su apellido y contar quiénes son. Y ahi es donde el fotógrafo Juan Antonio Sánchez Bernal entra en juego. Porque a los promotores de la exposición les gustaba "su mirada", la que mostraban sus fotografías.

En encargo, no obstante, se alejaba un poco del fotoperiodismo que practica -ese captar la vida, lo que acontece- en favor de la pose, la imagen estática: el guitarrista aferrado al instrumento, afinando en el estudio o ensimismado mientras se deja llevar por la melodia mientras acaricia las cuerdas... Rafael Romero, Ramón de la Rosa, Víctor Rosa, Adriano Lozano, Juan Manuel Fernández, Juani de la Isla, Gabino Pérez, Manolo García, Jaime de la Isla, Jesús Guerrero, Manuel Lucas, Pelu Monje, Manuel Urbina, Faluki Torres, David Cuevas, Antonio Carrillo, Javi de Carmen, Manuel Bommatti, Daniel Bommatti, Daniel Ramírez, Javi Martín, Tito Lara, Jesús Lebrero 'Urri', Juan Carlos Valverde, Nico Cotariella, Paco Fontao, José Manuel Clavaín, Javi Mota y Carlos Cano... Conviene ver la exposición con el folleto que se reparte en la mano, donde la trayectoria de cada uno de ellos -cuyos retratos se muestran en el Museo Camarón- se resume en unas líneas.

La muestra, bajo el inequívoco título de Guitarristas de la Isla, se ha incluido en el programa de actos que ha organizado el Ayuntamiento de San Fernando para conmemorar el Día Internacional del Flamenco. De hecho, se ha encargado en cierto modo de poner el epílogo a todas esas actividades que se han estado celebrando días atrás. Además, podrá verse hasta el próximo 14 de enero en el horario habitual del Museo Camarón, donde al fin los guitarristas de La Isla tiene su hall of fame gracias a la mirada de Juan Antonio Sánchez Bernal.