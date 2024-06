El hospital de San Carlos pierde 8 celadores con los recortes, denuncia Marea Blanca

El colectivo Marea Blanca de San Fernando ha denunciado la pérdida de 8 celadores en el hospital de San Carlos, en San Fernando, al no haber renovado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) los contratos eventuales suscritos durante la pandemia (los llamados contratos Covid). La situación, aunque generalizada en toda Andalucía, tiene una especial incidencia en el centro isleño, según Marea Blanca dado que hay una mayor dependencia de estos contratos.

"Se han cubierto plazas de nueva creación en los servicios que se han ido implantando a base de contratos eventuales, de los llamados contratos Covid, y por ello, aunque los recortes de personal fuesen proporcionales en ambos centros, en el hospital Puerta del Mar y en San Carlos, en este último se hacen especialmente lesivos", explica.

Concretamente, aduce el colectivo, se pierden 8 celadores que estaban sujetos a estos contratos, "lo que lleva a que quede solo uno por planta para realizar los aseos o a que el control de acceso al centro sea inexistentes por las tardes o incluso durante algunas mañanas".

"Las quejas deben llegar a los responsables, no a un personal saturado"

Marea Blanca de San Fernando señala "un nuevo deterioro de las condiciones de trabajo y de la calidad asistencial".

"Los pacientes hospitalizados y sus familiares deben saber que si hasta bien entrada la mañana no han sido debidamente aseados o atendidos, no se debe a falta de diligencia del personal, sino se debe a esto, a la falta de personal propiciada por las decisiones adoptadas por los que gestionan este centro a nivel hospitalario o regional. En este sentido, las quejas deben llegarles a estos y no al personal que se siente sobrepasado por el cúmulo de tareas", pide a los usuarios y a sus familiares.

El colectivo Marea Blanca ha mostrado su rechazo ante este nuevo recorte que, sostiene, redunda en "menoscabo de San Carlos y la población de San Fernando".

De hecho, la entidad, se propone establecer contacto con los agentes sociales, grupos de ayuda mutua, asociaciones de vecinos, etc... al objeto de "movilizar a la población para expresar su malestar".

Marea Blanca de La Isla señala además en un comunicado que desde que tomara posesión sigue esperando cita para reunirse con el director gerente del hospital Puerta del Mar y de San Carlos para exponerles personalmente sus demandas y trasladarle su preocupación ante la situación del hospital isleño.