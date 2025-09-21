Gracia y Esperanza lleva el Año Jubilar a las calles de San Fernando: procesión extraordinaria a la manera del Huerto

Puede parecer que entre una imagen y otra -separadas tan solo por 24 horas- media un abismo. Que nada tiene que ver el ambiente de la vigilia del viernes, ese de la oración en silencio y la iglesia en penumbra, solo iluminada por la candelería encendida de Gracia y Esperanza, con el mayor de los esplendores cofrades que uno pueda imaginar en una procesión extraordinaria: la sucesión de marchas, las petalás en el Callejón San Miguel o en la calle Jesús de la Misericordia, los versitos de Antonio Alías a la Virgen de la miraíta baja, la bulla delante del paso cuando ya iba de recogida... Pero no es así. En realidad, todo viene a ser una misma cosa.

Lo que pasa es que ese camino que marca la Esperanza, lejos de ser recto, tiene más esquinas que el inédito recorrido que en la noche del sábado hicieron los hermanos del Huerto por el barrio de la Pastora para, de la mano del Consejo de Hermandades, enganchar a La Isla a lo del Año Jubilar. Dentro de unas semanas vendrá la otra dolorosa de la Esperanza a rematar la faena en La Isla, ni más ni menos que con una coronación. Pero eso será otra historia... y de las buenas.

Pero lo que importa, decía, no son las vueltas que se dan en esta ruta que marca la Esperanza sino andar siempre con paso firme, vengan como vengan las cosas. Como ha hecho la cofradía en las últimas semanas. Y como hizo en la noche de este sábado cuando inesperadamente empezó a llover en la recta final de la calle Ancha. Porque sí, llovió... y nadie (creo) se lo esperaba. Las cosas que pasan cuando se sacan los pasos a la calle. Precisamente, por culpa de la lluvia el Huerto no pasaba por su calle Ancha -punto clave de su recorrido- desde 2023. Fueron cuatro gotas en medio del bochorno de una de las últimas noches del verano, también es verdad. Aunque la cofradía, sin variar el itinerario, imprimió al palio un ritmo mucho más ágil hasta llegar a la plazoleta de la Pastora. Recuperó incluso el tiempo de retraso que había acumulado anteriormente (nada del otro mundo, lo normal en una extraordinaria en la que todo va de lujo y la Virgen luce espléndida con toda su candelería encendida prácticamente durante todo el recorrido). Y a los que lo que nos gusta es ver andar los pasos por derecho hasta disfrutamos de las mejores trepás de la noche.

También hizo calor, mucha. Y hubo mucha gente alrededor de la cofradía en la calle desde que salió de la Pastora pasadas ya las ocho y media de la tarde. El cambio de cuadrilla tras la ruptura con la JCC -con Alfonso Luque de capataz- despertó lógicamente la curiosidad cofrade de muchos por los andares del palio más chico de La Isla, que también es uno de los más complicados para los de abajo.

La verdad es que la noche lo tuvo todo en términos cofrades. Podría decirse que no le faltó ni un solo ingrediente de esa montaña rusa emocional que suele acompañar a una cofradía cuando se pone en la calle, que fue de lo institucional -en la primera parte del recorrido, compartido con el Consejo y con todas las hermandades- al entusiasta arrebato del palio recreándose a lo grande por las calles del barrio pastoreño. Y aunque uno está lejos de ser imparcial en una crónica como esta -huelga decirlo cuando toca escribir de la Virgen de Gracia y Esperanza- hay que reconocer que, a pesar del sustito de la lluvia, que ni siquiera pareció importar y se condujo con temple, fue una velada exitosa y más que memorable, en la que los hortelanos disfrutaron -eso es innegable- e hicieron también disfrutar a La Isla a la manera más cofrade posible: andando al lado de ella, la Esperanza, que de eso -por si no lo sabían- va esto del Año Jubilar