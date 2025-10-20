Francisco Carmona, reelegido presidente de la federación de asociaciones de vecinos Esteros y Salinas en San Fernando

Francisco Carmona Merchán ha sido reelegido presidente de la junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales, Sociales y Culturales Esteros y Salinas en las elecciones que la entidad celebró la semana pasada, a las que solo concurrió una candidatura.

Las elecciones, concretamente, se celebraron el pasado jueves 16, una vez concluido el mandato y según lo dispuesto en los estatutos de este colectivo vecinal. La única lista presentada al proceso electoral -liderada por Francisco Carmona- fue elegida por unanimidad.

La candidatura fue proclamada por el comité de elecciones para formar la junta directiva que durante los próximos cuatro años se encargará de gestionar esta federación de vecinos.

El presidente tomó la palabra tras la votación para agradecer la cofianza que los vecinos habían depositado con su nombramiento y se comprometió a seguir profundizando en el trabajo desarrollado hasta ahora "para que esta organizacion sea considerada un referente del movimiento vecinal en la ciudad".