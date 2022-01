Nueva federación de vecinos Esteros y Salinas de San Fernando: "La política nos ha recibido muy bien"

San Fernando cuenta con una nueva federación de vecinos, Esteros y Salinas, desde hace unos meses, un cambio de escenario tras años en solitario de la federación Isla de León. Ahora, 12 de las 39 asociaciones de vecinos apuestan por este nuevo colectivo, y podrían sumarse cuatro más. "En cierto sector del movimiento vecinal había malestar y decidieron que era necesaria una nueva organización para trabajar con claridad y transparencia. Contactaron con nosotros. Después de un tiempo de meditación, de sopesar los pros y contras, vimos que era factible", explica su presidente, Francisco Carmona, un veterano en estas labores, al que acompañan rostros conocidos.

"En la junta directiva está gente que lleva tiempo en el movimiento vecinal, igual que las asociaciones que están integradas en nuestro federación. Experiencia tenemos, son 10, 15 años en algunos casos, o más. Sabemos dónde nos hemos metido, qué tenemos que hacer. No es alguien nuevo que ha decidido crear la organización, sin experiencia, que sería un fracaso", defiende Carmona sobre el perfil de los históricos que también están con él, aunque no elude el debate de la necesidad de que entre gente nueva, jóvenes que deben implicarse en el devenir de sus barrios.

No cree que la separación vaya a dañar la fuerza de los vecinos. "La separación es sana. No hay ningún problema. En la provincia pasa. En Chiclana hay cinco y trabajan estupendamente. En Jerez hay dos y pasa lo mismo –pone de ejemplo–. Si lo analizas pasa en muchas localidades y no hay ningún problema. ¿Por qué en San Fernando no va a haber dos federaciones?".

La federación Esteros y Salinas está inmersa en estos momentos en contactos con las asociaciones para conocer los problemas de las barriadas. En concreto, detalla el presidente, "nuestra delegación de urbanismo se está reuniendo con las asociaciones de vecinos para hacer un dossier para prestarlo en la Concejalía de Desarrollo Urbano y llegar a un acuerdo para incluir estas demandas en los presupuestos dentro el plan de inversión en barriadas. Desarrollo sostenible está haciendo lo mismo. Cuando ya tengamos ese informe sabremos con datos qué deficiencias hay". Por eso, prefiere no opinar previamente sobre las necesidades de la ciudad, sobre la sensación de los ciudadanos de que la periferia tiene menos atención que el centro. "Eso nos lo dirá el informe. Queremos hablar sobre hechos", abunda.

Los cambios de la ciudad son evidentes, con la peatonalización de la calle Real y la apuesta por la movilidad sostenible. En ese aspecto, sin embargo, la entidad cuestiona la gestión del transporte. "Está dejado de la mano por parte del Ayuntamiento", comenta Luis Campos, vicepresidente, que recuerda que el movimiento vecinal presentó al gobierno local un proyecto hace cinco años para la creación de un autobús circular, que recorriera las barriadas, la periferia, "pero está en un cajón, e intentaremos que lo saquen".

La entidad habla de otras deficiencias: la eliminación de paradas del autobús del Campus, algo que pedirán al Consorcio de Transportes que les explique; o la existencia de marquesinas deterioradas, que nadie limpia y con carencias, porque la plica se acabó en 2013 y no se ha sacado nueva, algo que reclamarán al gobierno local. "Otro tema es la estación de autobuses, que se está deteriorando y que habrá que volver a echarle dinero. El gobierno municipal no nos dice por qué no se abre", añaden. La falta de información sobre el bonobús y las tarjetas de transporte, con los descuentos y beneficios que tiene para jóvenes (como la tarjeta joven personalizada) y familias numerosas, es otro tema del que advierten. Eso les ha llevado a plantearse emitir periódicamente un dossier con información relevante para los vecinos sobre transporte, urbanismo en los barrios, ayudas o seguridad.

Por el momento, la federación de vecinos Esteros y Salinas arranca poco a poco en un espacio cedido por la asociación de San Quintín, con algo de mobiliario cedido por el Ayuntamiento. "Pero necesitamos ordenadores", apunta el secretario, Sebastián Moreno. En este arranque han tenido un buen recibimiento. "La política nos ha recibido muy bien. En febrero volverán los contactos con los partidos ya con el dossier de necesidades de las barriadas para que lo lleven a los plenos", adelanta Carmona. La relación también es fluida con el gobierno, con los que acaban de reunirse para conocer su propuesta de presupuestos.

Precisamente, la entidad defiende el proceso de presupuestos participativos. "No sé por qué el gobierno lo hizo una vez y lo paralizó". "En otras localidades sigue, con un resultado magnífico. Somos una ciudad atípica, cuando se apuesta por algo se ponen pegas, no solo la clase política, también el ciudadano", lamenta.