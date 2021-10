Las fotografías de Camarón de Kiki y el cante de los Rancapino, en el Día del Flamenco en San Fernando

La muestra Camarón, retratado por Kiki protagoniza la primera exposición itinerante que acoge el Museo Camarón, dentro de las actividad por el Día Internacional del Flamenco que se han preparado en San Fernando. Estará abierta entre el 16 de noviembre y el 5 de diciembre, día del nacimiento de José Monje Cruz. Rancapino y su familia también serán recibidos en el centro de interpretación en un concierto que tendrá como escenario la azotea el día 16.

"Tenemos hoy aquí a uno de los dos gaditanos que nos van a permitir celebrar el día del flamenco. Joaquín Hernández, Kiki nos traerá esta exposición. Una de sus fotografías nos sirve para el cartel conmemorativo. Le agradecemos su colaboración, también en el Museo hay fotografías suyas", ha comentado la alcaldesa, Patricia Cavada.

El autor ha recordado sus inicios en la fotografía, "cada vez que vengo a San Fernando no puedo evitar hablar de mis comienzos como fotógrafo. En octubre del 76 venía yo todos los días a hacer un curso de fotografía de la Asociación Fotográfica Isleña. No me podría yo imaginar que años después vendría a presentar una muestra sobre Camarón de La Isla, dentro de los actos del Día Internacional del Flamenco"; para luego datar la primera fotografía que tomó al cantaor isleño: en agosto de 77, cuando ya era una figura reconocida, "era uno de los flamencos más importantes de España". "Lo he fotografiado en múltiples ocasiones, la primera en el Teatro del Parque en Cádiz, en un festival de flamenco. Para mí era ya un personaje conocido, mi familia lo escuchaba. Con 20 años me colé en el camerino y me busqué la forma de hacerme un autorretrato con Camarón. Estaba por detrás de unos espejos y aproveché", ha explicado sobre esa primera imagen.

La muestra cuenta con una veintena de fotografías, la mayoría en blanco y negro, que abarcan desde esa primera del año 77 hasta el 92. "Algunas son inéditas: de camerinos, con familia, con amigos, algún retrato. En el año 91 lo fotografié en el Teatro del Parque y esa es la más conocida. Camarón tenía una personalidad muy tímida, era introvertido y no miraba al objetivo pero cuando se subía al escenario se transformaba", ha detallado.

La regidora ha defendido la apuesta del gobierno municipal por el flamenco, que ha tenido cabida ha recordado en las actividades culturales de la ciudad, la no feria, el ciclo Flamenco al Aire, las actuaciones de las rutas gastronómicas de Las Cortes. Pero, "si se ha hablado de flamenco en Andalucía y en la provincia, ha sido de San Fernando al poner en marcha el Museo de Camarón que era un reto de gobierno. Tenía un hecho relevante como el nacimiento del mito, pero había que trabajarlo para que se convirtiera en una ciudad de referencia", ha resaltado.

Así el centro de interpretación será escenario protagonista de esta conmemoración del Día del Flamenco, con Rancapino y su familia, su hijo Rancapino Chico y una artista "incipiente" como Esmeralda Rancapino, en un concierto en la azotea cuyas entradas saldrán a la venta pronto. "Rancapino es una persona que se emociona muchísimo y no podía dejar de cantar a su amigo del alma", ha apuntado Cavada.

La programación incluye otra actividad: un concierto el domingo 14 en la plaza del Rey con el atrio y el Ayuntamiento de fondo que será un homenaje a Carmen Peña, una profesora de baile flamenco con gran trayectoria. "Aunque no promovido por el Ayuntamiento, la Venta de Vargas y Flamenco de La Isla entregarán este año de nuevo el premio Leyenda del Flamenco. Ya están en el proceso de elección", ha mencionado.

"Hablar de flamenco es hablar de turismo, de visitas y de nuestros artistas. Pero el centro de interpretación de Camarón nació también con la vocación de difundir el flamenco. A partir de la próxima semana los centros escolares visitarán las instalaciones, que tienen un aula específica para los más pequeños. También se visitará la Casa Natal", ha añadido la alcaldesa isleña.