El flamenco y el folk se unirán esta noche en el molino del Zaporito

La quinta edición del festival La Isla Ciudad Flamenca sigue trayendo propuestas musicales innovadoras a la ciudad de San Fernando. El festival, centrado en el flamenco, no ha dejado pasar la oportunidad de contar este verano con una oferta que presenta un punto de vista diferente de este tipo de música. El grupo encargado de alegrar la noche de hoy en el Molino de Mareas del Zaporito será Camaleón-Flamenco Latin Folk.

El grupo llegará con una propuesta innovadora, fruto de la unión de tres músicos que se encontraron en la ciudad holandesa de Ámsterdam. El guitarrista, José Antonio Vázquez, nació en San Fernando y se marchó a vivir a Ámsterdam por motivos laborales. Allí nació el proyecto. Vázquez cuenta cómo surgió la idea: "Los tres somos músicos, nos conocimos allí y empezamos a tocar".

El cantautor del grupo es el manchego Alberto Alaejos, de quien Vázquez cuenta que "es un gran conocedor de la tradición". "Cuando nos conocimos nos percatamos de que musicalmente compartíamos los mismos gustos y a partir de ahí empezamos a trabajar en la idea que hoy es Camaleón", detalla. El grupo se completa con el toque elegante del guitarrista Tim Van de Brug, al que conocieron en Holanda.

Y es que el proyecto que surgió entre unos compañeros amantes de la música que compartían gustos ha terminado convirtiéndose en una experiencia inesperada. Desde que comenzaron su carrera en 2015 estos músicos han dado conciertos a lo largo de toda Holanda. Vázquez recuerda que "en un principio esto nació como una prueba y lo que ha venido después ha sido totalmente inesperado. Queríamos mover este tipo de música pero no pensamos que llegaríamos a dar tantos conciertos". Respecto a las razones del éxito que está teniendo el grupo, el artista isleño señala que "realmente una cosa que ha ayudado mucho es el hecho de que Ámsterdam es una ciudad muy cosmopolita. Hay gente de todos los lugares y amantes de todo tipo de músicas".

Los conciertos, que llevan ya protagonizando desde hace dos años, son una muestra de diferentes estilos musicales, que se presentan en sí mismos o se fusionan entre ellos, ofreciendo al oyente una perspectiva totalmente nueva. Entre estas músicas diferentes por las que apuesta el grupo se pueden escuchar desde ritmos mexicanos hasta alegrías, pasando por la samba, coplas o rumbas. El músico isleño recalca que "tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos no son conciertos de flamenco, si no que mostramos diferentes propuestas siempre enfocadas desde la tradición".

De hecho, sus conciertos son todo un repaso a la tradición musical en español, que se emplea en un repaso a la historia de estilos y de las figuras más emblemáticas, entre las que se encuentran Carlos Cano, Mercedes Sosa, Juanito Valderrama o Vicente Amigo. Esta tarea la han venido desarrollando durante los inviernos en Holanda, pero desde hace dos veranos lleva realizándola en España a través de giras que recorren diferente localidades. Una oportunidad muy especial para el grupo que esta temporada estival es doblemente ilusionante para uno de sus integrantes, José Antonio Vázquez, que tocará por primera vez en su ciudad natal. "Para mí es una oportunidad increíble, estoy muy contento y muy orgulloso de poder mostrar todo lo que he trabajado durante este año en San Fernando", cuenta ilusionado Vázquez, quien además afirma que "nadie es profeta en su tierra. Pero hemos tocado en lugares como Murcia, Albacete o Tarifa y ya tenía ganas de poder hacerlo en mi casa". Una oportunidad importante no solo para el músico, sino para todo el grupo que se encuentra emocionado por poder mostrar su música en una de las localidades donde el flamenco es más importante. Sobre todo teniendo en cuenta la tarea que estos artistas han realizado durante este tiempo, que consiste no solo en tratar de difundir el flamenco a través de la música, sino también por medio de otros canales. "Nuestro objetivo es el de conseguir promocionar este estilo de música. En Ámsterdam no solo damos conciertos sino que también nos gusta organizar diferente tipos de eventos, siempre con la intención de dar voz a otras culturas en el país", explica el músico isleño.

Este trabajo es signo de la implicación de los artistas con la tradición flamenca. Durante la noche de hoy, a partir de las diez de la noche, dará sus frutos en el Molino de Mareas del Zaporito. Los interesados podrán adquirir sus entradas en el restaurante La Ceterilla al precio de 5 euros.