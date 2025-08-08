Finaliza la renovación de la red de saneamiento en la calle Quevedo de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha culminado las obras de renovación integral de las redes de saneamiento y abastecimiento en la calle Quevedo. Esta actuación está incluida entre los trabajos de mejora de infraestructuras y optimización de las redes de agua de la ciudad. Con estas obras se mejora la vida de la ciudanía y solventando los problemas de atascos y filtraciones en algunas viviendas y en la vía pública debido a la antigüedad de las instalaciones.

La calle se ha mantenido como plataforma única, mejorando la accesibilidad y facilitando la convivencia de usos, mientras que la sustitución del pavimento se ha realizado siguiendo la política municipal de embellecimiento del espacio público.

La intervención ha permitido sustituir las antiguas canalizaciones por nuevas instalaciones más sostenibles y resistentes, eliminando filtraciones a viviendas y vía pública, así como los atascos en las tuberías, reduciendo la posibilidad de cortes e incidencias en el servicio.

Además, se ha renovado el diseño de la calle con criterios de accesibilidad y estética, lo que contribuye a mejorar la imagen urbana de una zona integrada en el centro comercial abierto.

Estos trabajos, con una inversión de 50.000 euros, han consistido en la instalación de 78 metros lineales de tubería de saneamiento y se han ejecutado 17 acometidas de saneamiento para mejorar las conexiones con las viviendas. También se han sustituido 261 metros cuadrados de solería, ahora realizada en duro granito, un material más resistente y duradero.

La actuación ha incluido igualmente la renovación de 72 metros lineales de canalización para el alumbrado público y la sustitución de 102 metros lineales de la red de abastecimiento, así como la construcción de cinco nuevos pozos de saneamiento que refuerzan la capacidad de la red. Igualmente, se ha renovado todas las acometidas de agua e instalado seis nuevos imbornales.

Mejora de las infraestructuras

Estas mejoras se enmarcan en la estrategia municipal de renovación de las infraestructuras hidráulicas para optimizar su rendimiento y adaptarlas a las nuevas demandas derivadas del cambio climático. El objetivo es mejorar la calidad del servicio, reducir las pérdidas, incrementar el ahorro energético, prevenir inundaciones y responder de forma eficaz a fenómenos climáticos extremos, protegiendo así a la ciudad frente a los efectos del cambio climático.

En esta línea, recientemente se han finalizado otras actuaciones, como la renovación de 128 metros de colector y 225 metros de conducciones de abastecimiento en la calle Doctor Erostarbe y General Lobo, incluyendo la mejora de todas las acometidas domiciliarias.