La federación vecinal Esteros y Salinas toma el pulso a los temas de ciudad en una reunión con Cavada

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mantenido un encuentro con la nueva directiva de la Federación Vecinal de Esteros y Salinas, tras la reciente reelección de Francisco Carmona como presidente de la entidad. En la reunión también ha estado presente como miembros de la junta directiva, presentando sus distintas áreas dentro de la entidad, Antonia Sánchez, Sebastián Moreno, Juan Manuel Sánchez, Pepi Payán y Luis Campos.

Este encuentro, donde también han estado presentes los concejales Isa Blanco y Javier Navarro, ha servido para reforzar los lazos de colaboración entre el Ayuntamiento y el movimiento vecinal, y para abordar los principales temas de interés que afectan a los barrios de la ciudad.

En este sentido, son ejemplos de colaboración mutua entre Ayuntamiento, Federación y también las asociaciones vecinales, el programa conjunto que se desarrolla en referencia al Plan Mejor Acera, una de las actuaciones municipales más valoradas por la ciudadanía, que continúa desarrollándose en distintos puntos de San Fernando.

Desde el gobierno local se ha recordado que este proyecto nació "con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante pequeñas intervenciones de gran impacto, centradas en la accesibilidad, la seguridad peatonal y la eliminación de barreras arquitectónicas".

En este encuentro, ambas partes coincidieron en que estas actuaciones, "aunque pequeñas en apariencia, generan un cambio real en la vida cotidiana de los vecinos mejorando la accesibilidad y la imagen urbana de los barrios".

Entre otros asuntos que se han abordados ha sido la colaboración de la Federación Vecinal con el Banco de Alimentos de San Fernando. Esta entidad forma parte de las 16 organizaciones sociales de la ciudad que colaboran en la recogida y distribución de productos esenciales, asegurando que los recursos lleguen a las familias que más lo necesitan a través de una red solidaria que cubre todo el municipio.

Según informa el equipo de gobierno en una nota, "la Federación Vecinal de Esteros y Salinas quiso poner de relieve durante el encuentro la implicación y compromiso del Ayuntamiento de San Fernando en materia social, agradeciendo especialmente que sea el único consistorio que dio el paso de adaptar e implantar el nuevo sistema de Tarjetas Monedero en un momento de transición y ajuste del modelo".

El Ayuntamiento, en este sentido, recuerda que destinó una partida específica de 60.000 euros para poder atender "posibles desajustes" derivados de este cambio. La propia alcaldesa ha confirmado que dicha partida se mantendrá en el presupuesto municipal de 2026 "garantizando así la continuidad de esta línea de apoyo a las familias más vulnerables".

A raíz de este asunto, prosigue el ejecutivo en la nota de prensa "tanto el Ayuntamiento como la Federación Vecinal coincidieron en señalar la problemática generada por el retraso de la Junta de Andalucía en la adjudicación de la gestión del programa de Tarjetas Monedero a una entidad autonómica". Denuncian así "que este retraso, que se arrastra desde el mes de marzo, ha provocado la interrupción en la atención a numerosas familias que dependían de este recurso".

Ambas partes subrayaron que, pese a esta situación, "el Ayuntamiento y las entidades sociales continúan atendiendo las necesidades más urgentes a través de los servicios sociales municipales y del Banco de Alimentos, con el objetivo de minimizar los efectos de esta falta de diligencia administrativa y garantizar que ninguna familia quede desatendida".

La propuesta de la línea circular, el autobús gratuito y las nuevas marquesinas

La reunión también sirvió para abordar cuestiones vinculadas a la movilidad urbana y el transporte público. En este punto, ambas partes -según la información del gobierno municipal- han coincidido en lo positivo de la gratuidad del servicio de autobuses urbanos, "una medida que busca fomentar el uso del transporte colectivo, reducir las emisiones y mejorar la sostenibilidad ambiental".

A colación de este asunto, la Federación trasladó al Ayuntamiento diversas propuestas de mejora relacionadas con el uso del transporte urbano, especialmente en lo referido a trazados de líneas y ubicación de paradas -es sobradamente conocida su propuesta para implantar una línea circular que recorra la ciudad- y que el Consistorio ha recogido "para su estudio y valoración".

Por su parte, desde el Ayuntamiento se ha explicado que ya se están dando los últimos pasos para la instalación de las nuevas marquesinas, "una reivindicación histórica del movimiento vecinal y, en particular, de esta federación, cuyos representantes forman parte de la actual junta directiva". La alcaldesa ha reiterado que este proyecto pronto será una realidad, "respondiendo así a una de las demandas más reiteradas por los vecinos en materia de movilidad y transporte público".

La alcaldesa ha querido destacar también la importancia del diálogo y el trabajo constante con las asociaciones vecinales, a las que definió como "una pieza clave para conocer las inquietudes de los barrios y construir una ciudad más participativa y cohesionada".

En este sentido, Cavada agradeció el papel activo de la Federación de Esteros y Salinas, "que lleva años siendo un interlocutor fundamental entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, trasladando las demandas, ideas y propuestas que ayudan a seguir mejorando San Fernando".

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener "una comunicación permanente y fluida entre el Consistorio y la entidad vecinal, con el objetivo de continuar impulsando proyectos que contribuyan al bienestar de los vecinos y al desarrollo equilibrado de todos los barrios de la ciudad".