Fallados los premios de Halloween 2025 en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha dado a conocer este jueves los ganadores del VIII Concurso de Ambientación de Halloween 2025 en el que han participado asociaciones, colectivos, particulares y establecimientos comerciales, así como los vencedores del certamen de cortos,

En la categoría de hoteles, hostales, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro, el primer premio ha sido para 'La mansión del grito eterno' de la Asociación Social y Cultural Villa Carmela; el segundo para 'La guardia de la Luna', de la Asociación de Vecinos Huerta El Lolo; el tercero para 'El aquelarre demoníaco', de la Asociación de Vecinos Distrito Sur Camposoto; y el cuarto para 'Una familia Upamonstruosa', de UPACE.

En la categoría de particulares, el primer premio recayó en 'Retratos del inframundo', de Eloísa Mena Hoyo; seguido de 'Una pareja terrorífica', de María Carmona; 'Las criaturas de Green House', de Maribel Gómez Cama; y 'Terror en el Desván', de Cynthia Callealta Fantoba.

En comercios y hostelería, el primer premio ha sido para 'Despacho de almas y retenciones: tu tranquilidad hasta la eternidad', de JLC Asesoría; el segundo para 'El Maricomio', de Tattoo Asgard Studio; el tercero para Party Dreams; y el cuarto para 'El Rincón embrujado', de El Rinconcito de Nasi. El jurado ha estado compuesto por Daniel Jaén Herrera, Rocío Venegas González y Rafael Díaz Delgado.

Cortometrajes de toda España

Una de las novedades de la edición de Halloween 2025 ha sido el cine de terror instalado en el Cine Alameda, que se convirtió en uno de los grandes atractivos, registrando una acogida excepcional con todas las sesiones agotadas. El público disfrutó de la actividad, que combinó la exhibición de películas emblemáticas, además de las sorpresas terroríficas, preparadas para la ocasión para esta experiencia inmersiva.

En este lugar se proyectaron los cortometrajes participantes en el VIII Certamen '90 segundos de terror'. En esta edición han participado 26 cortos procedentes no solo de San Fernando y la provincia de Cádiz, sino también de ciudades como Las Palmas, Marbella, Santiago, Madrid, Guadalajara, Vigo o Sevilla, lo que demuestra el creciente alcance del certamen.

El Premio del Jurado ha sido para The Echo, dirigido por Camila Bauerle; el Premio a la Inclusión Social para Estás dentro, del Colegio de Educación Especial Ciudad San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra (Sevilla); el Premio Local para Off, de Aarón Bermudo Calero; y el Premio del Público, otorgado a través del canal de YouTube '90 segundos de terror', para 407, de Lidia López Díaz (Lidiaz). El jurado profesional ha estado compuesto por Sara Gallardo, Loli Guerra y José Baturone.

Desde el Ayuntamiento se ha mostrado la satisfacción por la gran participación y creatividad demostrada en todas las actividades, "que consolidan a San Fernando como un referente en la celebración de Halloween en la provincia".