Premios de hasta 1.000 euros por sumarse a la decoración de Halloween en San Fernando

Hasta 1.000 euros de premio puede llevarse un colegio o una entidad por decorar sus instalaciones para la señalada fecha de Halloween en San Fernando. Y hasta 300 euros, cualquier particular que haga lo mismo en su casa. Como en Navidad pero para la noche del 31 de octubre. Y con cosas de terror, se entiende. En total, Consistorio repartirá hasta 5.300 euros en premios por la decoración del próximo Halloween.

Es el propósito que persigue el Ayuntamiento isleño con el Concurso de Ambientación de Halloween 2025, que acaba de convocar nada más comenzar el mes de octubre para ir calentando motores, que se implique todo el mundo en ese afán por hacer de La Isla "un referente" en esto de celebrar Halloween.

El concurso no es nada nuevo. Va a cumplir ya su novena edición, pero este año vuelve con renovados bríos. Se premia sobre todo la originalidad, pero también la adecuación a la temática de este año (los monstruos clásicos), la calidad ornamental, el impacto que tenga en la decoración de la ciudad y hasta la capacidad del diseño "para transmitir miedo".

Vídeo promocional de Halloween en San Fernando / Banian (Ayuntamiento San Fernando)

Entre los requisitos se pide que la decoración esté expuesta en la jornada del 31 de octubre, aunque también se sugiere que se mantenga hasta el 2 de noviembre, que es la fecha en la terminarán las actividades programadas por el Ayuntamiento de San Fernando.

El concurso distingue entre tres modalidades: particulares; hoteles, hostales, centros escolares, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro; y comercio y hostelería.

Los premios se repartirán de la siguiente manera:

Particulares: primer premio, 300 euros; segundo premio, 220 euros; tercer premio, 170 euros; cuarto premio, 140 euros.

primer premio, 300 euros; segundo premio, 220 euros; tercer premio, 170 euros; cuarto premio, 140 euros. Hoteles, hostales, centros escolares, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro: primer premio, 1.000 euros; segundo premio, 800 euros; tercer premio, 575 euros; cuarto premio, 445 euros.

primer premio, 1.000 euros; segundo premio, 800 euros; tercer premio, 575 euros; cuarto premio, 445 euros. Comercio y hostelería: primer premio, 600 euros; segundo premio, 450 euros; tercer premio, 350 euros; cuarto premio, 250 euros.

En la modalidad de particulares, comercio y hostelería, los participantes deberán también compartir obligatoriamente sus propuestas de decoración en redes sociales etiquetando en el post a los perfiles de Turismo y haciendo uso de los hastags #halloweensanfdo y #concursohalloweensanfdo.

El plazo de inscripción en el Concurso de Ambientación de Halloween 2025 estará abierto hasta el próximo día 27 de octubre a las 14.00 horas. Hay dos formas de realizar el trámite: presencialmente, en la Oficina de Turismo (calle Real, 26); o por correo electrónico, a la dirección turismo@sanfernando.es.