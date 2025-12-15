Fallado el Certamen de Nacimientos en San Fernando: los de la copistería La Antigua y Alejandro Quijano, primeros premios

El concurso ha cumplido su 38ª edición

Guía de los Belenes que puedes visitar en San Fernando en la Navidad de 2025

Fallo del Certamen de Nacimientos en San Fernando
Fallo del Certamen de Nacimientos en San Fernando / Asociación de belenistas El Redentor

La copisteria La Antigua, en la modalidad de entidades; y el belén de Alejandro Quijano Barrena, en la de particulares; se han llevado los primeros premios del Certamen de Nacimientos que cada año convoca la asociación de belenistas El Redentor con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando. Un veterano concurso que este año cumplía ya su 38ª edición.

El fallo se dio a conocer en la noche del sábado tras la habitual ruta belenista realizada por el jurado, compuesto este año por Rubén García Bravo, José Luis Almagro Manzorro y José Antonio Rodríguez Olmedo. Los ganadores se anunciaron en el salón de actos del Consistorio isleño, ante el Belén Municipal que allí se expone desde hace ya varios días.

El Belén Municipal de San Fernando / Jesús Marín

Los premios del certamen

Entidades

  • Accésit. Parroquia del Buen Pastor
  • 3º. Hermandad de la Misericordia
  • 2º. Parroquia del Santo Cristo
  • 1º. Copistería La Antigua

Grupo Particulares

  • Accésit. Eduardo Coto Rodríguez
  • 3º. José Luis Expósito Carval
  • 2º. Familia Oliva Tolosa
  • 1º. Alejandro Quijano Barrena

Premio Viride 3D. Entidades

  • 1º. Parroquia del Buen Pastor
  • 2º. Hermandad de la Expiración
  • 3º. Hermandad de la Vera Cruz

Premios Viride 3D. Particulares

  • 1º. Eduardo Coto Rodríguez
  • 2º. Familia Oliva Tolosa
  • 3º. Alejandro Quijano Barrena

Premio Dragón Rojo al belén mejor pintado

  • Copistería La Antigua

XXIII Premio Hermano Humberto Valencia al Nacimiento clásico

  • Estrella García Díaz

También te puede interesar

Lo último

stats