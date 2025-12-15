Fallado el Certamen de Nacimientos en San Fernando: los de la copistería La Antigua y Alejandro Quijano, primeros premios
El concurso ha cumplido su 38ª edición
Guía de los Belenes que puedes visitar en San Fernando en la Navidad de 2025
La copisteria La Antigua, en la modalidad de entidades; y el belén de Alejandro Quijano Barrena, en la de particulares; se han llevado los primeros premios del Certamen de Nacimientos que cada año convoca la asociación de belenistas El Redentor con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando. Un veterano concurso que este año cumplía ya su 38ª edición.
El fallo se dio a conocer en la noche del sábado tras la habitual ruta belenista realizada por el jurado, compuesto este año por Rubén García Bravo, José Luis Almagro Manzorro y José Antonio Rodríguez Olmedo. Los ganadores se anunciaron en el salón de actos del Consistorio isleño, ante el Belén Municipal que allí se expone desde hace ya varios días.
Los premios del certamen
Entidades
- Accésit. Parroquia del Buen Pastor
- 3º. Hermandad de la Misericordia
- 2º. Parroquia del Santo Cristo
- 1º. Copistería La Antigua
Grupo Particulares
- Accésit. Eduardo Coto Rodríguez
- 3º. José Luis Expósito Carval
- 2º. Familia Oliva Tolosa
- 1º. Alejandro Quijano Barrena
Premio Viride 3D. Entidades
- 1º. Parroquia del Buen Pastor
- 2º. Hermandad de la Expiración
- 3º. Hermandad de la Vera Cruz
Premios Viride 3D. Particulares
- 1º. Eduardo Coto Rodríguez
- 2º. Familia Oliva Tolosa
- 3º. Alejandro Quijano Barrena
Premio Dragón Rojo al belén mejor pintado
- Copistería La Antigua
XXIII Premio Hermano Humberto Valencia al Nacimiento clásico
- Estrella García Díaz
También te puede interesar
Lo último