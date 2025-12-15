Fallado el Certamen de Nacimientos en San Fernando: los de la copistería La Antigua y Alejandro Quijano, primeros premios

La copisteria La Antigua, en la modalidad de entidades; y el belén de Alejandro Quijano Barrena, en la de particulares; se han llevado los primeros premios del Certamen de Nacimientos que cada año convoca la asociación de belenistas El Redentor con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando. Un veterano concurso que este año cumplía ya su 38ª edición.

El fallo se dio a conocer en la noche del sábado tras la habitual ruta belenista realizada por el jurado, compuesto este año por Rubén García Bravo, José Luis Almagro Manzorro y José Antonio Rodríguez Olmedo. Los ganadores se anunciaron en el salón de actos del Consistorio isleño, ante el Belén Municipal que allí se expone desde hace ya varios días.

El Belén Municipal de San Fernando / Jesús Marín

Los premios del certamen

Entidades

Accésit. Parroquia del Buen Pastor

3º. Hermandad de la Misericordia

2º. Parroquia del Santo Cristo

1º. Copistería La Antigua

Grupo Particulares

Accésit. Eduardo Coto Rodríguez

3º. José Luis Expósito Carval

2º. Familia Oliva Tolosa

1º. Alejandro Quijano Barrena

Premio Viride 3D. Entidades

1º. Parroquia del Buen Pastor

2º. Hermandad de la Expiración

3º. Hermandad de la Vera Cruz

Premios Viride 3D. Particulares

1º. Eduardo Coto Rodríguez

2º. Familia Oliva Tolosa

3º. Alejandro Quijano Barrena

Premio Dragón Rojo al belén mejor pintado

Copistería La Antigua

XXIII Premio Hermano Humberto Valencia al Nacimiento clásico