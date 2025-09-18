Fadricas quiere dejar atrás las incidencias eléctricas: este viernes, cortes programados por las obras en este polígono industrial de San Fernando

La comunidad de propietarios del polígono industrial de Fadricas, en San Fernando, ha anunciado cortes del suministro eléctrico programados para la jornada de este viernes debido a los trabajos de mejora de las instalaciones y centros de transformación que acomete Endesa.

Los problemas de abastecimiento eléctrico son, de hecho, una reiterada demanda a lo largo del tiempo por parte de los empresarios asentados en este recinto dedicado a la actividad económica. De ahí los trabajos que se acometen actualmente.

Los propietarios del polígono, de hecho, destacan "las importantes mejoras que ya se han llevado a cabo en los últimos meses en dichas instalaciones para poner fin a las constantes averías que ha venido padeciendo este suelo industrial históricamente y, más concretamente, en los últimos meses".

Los apagones en el polígono, huelga decir, acarrean unas importantes consecuencias económicas para las empresas que allí trabajan.

"Las instalaciones eléctricas del polígono, con casi cincuenta años de servicio, se encuentran en un estado de avanzado deterioro, como así lo demuestran las constantes averías eléctricas sufridas en el poligono durante los últimos meses, en los que se han llegado a registrar hasta dos averías en una misma semana", señalan desde Fadricas.

Se refiere, concretamente, a lo ocurrido durante los pasados días 15 y 19 de julio. Dicho deterioro de las instalaciones, denunciado con insistencia, ha llegado a un punto "insostenible", según los propietarios de las naves, que refieren igualmente la "incertidumbre constante" que padecen "además de las importantes pérdidas económicas que estas averías ocasionan al colectivo empresarial".

Los cortes programados

Según ha anunciado la comunidad de propietarios del polígono industrial Fadricas I, en la jornada del viernes habrá un corte programado en el centro de transformación CT1, que se ubica junto a la nave de Ford, que dará comienzo a las 5.40 horas y tiene previsto prolongarse hasta las 10.00 horas. No habrá suministro eléctrico durante dicho horario debido a que los trabajos se van a llevar a cabo dentro del propio centro.

Los afectados que lo consideren oportuno -señala la comunidad- tienen la opción de instalar un generador para abastecerse individualmente.

En cuanto a los centros de transformación CT2 (junto a Inavisa) y CT-Carnesur, advierte, "a pesar de que Endesa ha anunciado el horario del corte de suministro eléctrico a través de cartelería, dichos centros de transfomación -según ha informado la empresa Moneleg SL, que es la que ejecuta los trabajos- van a contar con generadores de gran capacidad para atender el suminitro eléctrico normalmente a las naves próximas".

No obstante, sí van a sufrir cortes de suministro en el momento de poner en funcionamiento el generador y a la finalización de los trabajos, al desmontar el generador para darles servicio definitivo desde el centro de transformación correspondiente.