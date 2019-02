La exposición de Carnaval con los fondos Perete se inaugura el día 21

La larga trayectoria del Carnaval isleño quedará reflejada en la exposición Carnaval, su historia en San Fernando que organiza la Concejalía de Fiestas entre el 21 de febrero y el 13 de marzo. Con elementos de los fondos Perete y de los archivos del Museo Histórico Municipal, la muestra en la que se han implicado los técnicos de Fiestas y del archivo cuenta con Santiago Moreno Tello y Javier Osuna García como comisarios.

"Venimos trabajando desde hace meses", comenta la concejala de Fiestas, Mar Suárez, que agradece la labor de los técnicos del archivo municipal en la digitalización de muchos de los documentos del fondo Perete, que su propietario cedió al Ayuntamiento hace unos años. Antonio Macías, Perete, estaba presente esta mañana en la rueda de prensa que se ofrecía para informar de la exposición. Su labor coleccionista también ha sido destacada por la edil, "por conservar el patrimonio del Carnaval". Unas 1.000 fotografías, en torno a 3.000 libretos, cartelería varia y alrededor de 80 tipos de carnaval componen esa recopilación, que resalta Santiago Moreno, incluye elementos de principios de siglo.

Como ejemplo de las existencias, el comisario de la muestra, investigador e historiador del Carnaval, señalaba algunos de los libretos con los que se ha creado la imagen del cartel de esta iniciativa cultural: 'Los ases del Cante Jondo', del año 31;' Los mercaderes de Oriente', del año 36; o 'Los lilas del nº 7'. "Empecé con una fotito y un premio, en el año 68 de 'Los floristas ambulantes', que fue un pelotazo provincial y consiguió el segundo premio, el primero durante años se quedó desierto", comentaba Macías, que también hacía mención al Maspapas.

Este carnavalero por antonomasia reconoce su pique con la recopilación de elementos de estas fiestas: de una foto a otro, de un libreto a otro, "cuanto más viejo era más me gustaba". No solo es Carnaval, advirtió, también es cultura de la época, de San Fernando o de Cádiz. Aunque en la exposición se enseñe algún elemento no original, este existe en el fondo, aclara.

El empeño de los comisarios se ha centrado en ofrecer un paseo por la historia del Carnaval de San Fernando, no concebida para mostrar un documento tras otro sino con una selección que refleje la potencia de esta fiesta en la ciudad. "Habrá documentos del fondo Perete de principios del siglo XX y documentos de archivos nacionales e internacional que mencionan el Carnaval de La Isla", apunta Moreno Tello, que animó a los isleños a que hagan propia la exposición, a que la visiten los centros educativos para "que el Carnaval vuelva a ser lo que fue en San Fernando". "En mi opinión debe dejar de mirar a Cádiz para tener un Carnaval propio", añade.

La exposición Carnaval, su historia en San Fernando abrirá sus puertas en el Castillo de San Romualdo el día 21.