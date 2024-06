Entradas regaladas para llenar el Teatro de las Cortes: AxSí denuncia la operación de 'maquillaje' de la temporada

La formación política AxSí San Fernando ha denunciado el reparto gratuito de entradas para maquillar el fracaso de la temporada del Teatro de las Cortes y llenar los espectáculos programados desde el Ayuntamiento isleño, "que desde el gobierno socialista se pretenden vender como un éxito se alejan mucho de serlo".

La venta de entradas -afirma desde la ejecutiva del partido su responsable de organización, Antonio Gutiérrez- ha caído hasta el punto de de que el gobierno local "ha tenido que recurrir al envío masivo de correos electrónicos para invitar a la gente a ir al Teatro con entradas regaladas".

¿Y cómo se sabe eso? Pues, según AxSí, por la plataforma de venta on line de entradas, "que no engaña".

"Si uno consultaba la página web justo antes de cada función podía comprobar como en la mayor parte de las funciones apenas se habían vendido entradas y que el mapa del teatro aparecía con numerosas localidades vacías llegando alguna función apenas al 15% de la taquilla y siendo además 21 de las ocupadas las correspondientes a protocolo y las que se les facilitan a la compañía en cuestión. Sorprendentemente, el día de la función el aforo del Teatro lucía mucho más lleno de forma inexplicable según las fotos que el gobierno local se ha encargado de publicitar. El secreto de este falso éxito era que cuando la venta era floja se mandaban mails masivos regalando entradas, tal y como se nos ha confirmado", explica Gutiérrez en un comunicado.

Recuerda además la formación que el Ayuntamiento ha eliminado la taquilla física, con los consiguientes problemas que ello supone "ya que hay personas, especialmente los mayores, que no se manejan bien con la venta on line y buscan ser auxiliados en el mismo Teatro sin mucho éxito, ya que no cuenta ya con personal de sala".

De hecho, prosigue, la acomodación ha corrido a cargo de personal municipal no acostumbrado a estas tareas. "Son varias las personas que recibieron el correo de invitación que nos han contado que su acomodación en sala fue todo un caos, ya que en la puerta de acceso se confundían las personas que compraron sus entradas e iban con ellas en la mano con las que llegaban invitadas. Además, las personas invitadas a la función no sabían donde sentarse, ya que lejos de contar con entrada numerada la única referencia que tenían era un correo electrónico recibido por parte de la concejala de Cultura para invitarles", indica el andalucista.

"Entendemos que la obligación y el deber de ofrecer cultura diversa en una ciudad como San Fernando y desde lo municipal suele resultar deficitario como servicio público pero cosa muy distinta es presumir de un éxito falso ocultando una práctica sin precedentes en relación con la programación oficial del Teatro que tiene una taquilla controlada por los servicios económicos municipales y un precio por entrada para los ciudadanos que la pagan. Una temporada, por otro lado, más corta de lo habitual, ya que habitualmente llegaba a junio y la última concluyó hace ya una semana. Entendemos que la delegada de Cultura debería dar explicaciones sobre un proceder tan inusual y sobre cuáles son los criterios que ha utilizado para remitir estas invitaciones en vez de jactarse de haber llenado el Teatro", se expone desde la formación andalucista.