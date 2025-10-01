La eliminación de la zona azul en San Fernando: ¿a qué calles beneficiaría?

La eliminación de la zona azul en San Fernando anunciada días atrás por la alcaldesa, Patricia Cavada, liberaría un total de 686 plazas de aparcamiento que, actualmente, son de pago y que, en líneas generales, se reparten en el entorno del centro y del casco urbano de San Fernando.

La avenida León Herrero, que actualmente concentra el mayor número de plazas de zona azul, sería la zona en la que más se notaría la medida, en el caso de llevarse finalmente a la práctica (Cavada ha dejado claro que queda supeditada a lo que digan comerciantes hosteleros).

Dada su proximidad con el centro y el protagonismo que esta vía ha adquirido para la circulación de vehículos tras la peatonalización de la calle Real, constituye desde luego una de las zonas más apreciadas para aparcar el coche en La Isla. Precisamente, cabe recordar también que el Ayuntamiento de San Fernando proyecta en el futuro habilitar un aparcamiento táctico en ese mismo entorno, en la calle Concejal Andrés Ruiz Pizones, junto al parque del Barrero, aunque la zona ya se utiliza para estacionar vehículos.

En todo caso, debido al largo tiempo que el contrato de la zona azul lleva en marcha -empezó en enero de 2006- las plazas sometidas a la ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento) se han modificado no una sino varias veces a lo largo del tiempo, con lo que el sentido inicial de esta medida -la rotación de vehículos para descongestionar el casco urbano y favorecer la actividad comercial- se ha perdido en parte.

El ejemplo más relevante lo constituye la calle Real en sí. Cuando hace 19 años se implantó este sistema de estacionamientos de pago, toda esta arteria -desde Capitanía hasta la alameda Moreno de Guerra- se pintó con la consabida raya azul. Sin embargo, dos años después comenzaron las obras del tranvía y de la peatonalización de la calle Real entera, con lo que dichos estacionamientos de pago tuvieron que trasladarse a otras calles del centro. Y no ha sido el único cambio sucedido en estas dos décadas.

La zona azul, actualmente, se reparte en 26 calles, si bien la avenida León Herrero, Arenal, La Ladrillera (Muñoz Torrero) y García de la Herrán acaparan el mayor numero de plazas, que se concentra así en el mismo eje circulatorio y sus próximidades. Sería, por tanto, la zona en la que más impacto tendría la desparición de los estacionamientos de pago. Sin embargo, en el otro extremo, hay también algunas calles del centro que solo tienen 1 o 3 plazas de zona azul.

Las plazas de la zona azul, por calles