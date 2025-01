Las "dudas" de la portavoz del PP de San Fernando ante el interés de Cavada en la Venta de Vargas

San Fernando/La portavoz del PP de San Fernando, María José de Alba, ha trasladado en redes sociales las "dudas" que asegura ha ocasionado entre la ciudadanía el anuncio realizado días atrás por la alcaldesa, Patricia Cavada, en relación a la Venta de Vargas.

Después de que desde la familia Picardo, propietaria del establecimiento, se anunciara que se vendía el centenario negocio, seña de identidad de La Isla e icono del flamenco, la regidora reconoció también el interés del Ayuntamiento de San Fernando en el edificio, siempre y cuando no surgiera un comprador dispuesto a dar continuidad a la actividad hostelera, que sería la primera opción.

Cavada, de hecho, afirmó que el popular inmueble supone "un espacio de crecimiento natural del Museo Camarón", que se ubica justo al lado. Y en esa misma línea se mantuvo tras reunirse el viernes con representantes de la familia propietaria del negocio para conocer de primera mano sus planes y brindar la colaboración municipal en la medida de lo posible.

Ese interés en hacerse con la Venta en calidad de equipamiento cultural -subrayó tras el encuentro- queda, en todo caso, supeditado a la operacion de venta puesta en marcha por la familia ya que tanto los propietarios como el propio Ayuntamiento consideran más adecuado que continúe la actividad hostelera en manos de un operador privado. Pero tampoco se ha ocultado que dicho interés municipal existe. De hecho, Cavada habló de que, llegado el caso, se procedería a "una tasación pública" del inmueble y a negociar un posible acuerdo con la familia.

No obstante, para la portavoz del PP isleño las declaraciones realizadas por la alcaldesa no han hecho sino acrecentar las "dudas" entre los isleños. Así lo ha expuesto a través de sus perfiles en redes sociales donde asegura que desde la semana pasada no deja de recibir "dudas, preguntas e, incluso, muestras de enfado" por personas que le preguntan por la calle o a través de las redes sociales acerca de ese anuncio realizado por Cavada sobre la "posible" adquisición de la Venta de Vargas.

De Alba asegura que dicha incertidumbre responde a la cuestión económica, al dinero que concretamente el Ayuntamiento tendría que llegar a pagar por la adquisición de dicho inmueble sobre cuyo interés ya se ha pronunciado y que saldría de los bolsillos de los ciudadanos.

"Supongo que el equipo de gobierno, con la alcaldesa al frente, estará al día de esas dudas de la ciudadanía pero, por si acaso no, le explico que va en torno a la cuantía económica que podríamos pagar por esta adquisición. Desgraciadamente estamos demasiado acostumbrados a que cualquier tema económico que sale del gobierno de la ciudad termine costando una demasía económica que saldrá de nuestros bolsillos. Sería buena alguna explicación por parte de Patricia Cavada que aclarara todas esas dudas que se plantea la ciudadanía", ha afirmado en un post.

Un interés supeditado a la operación de venta

Fue el pasado martes cuando los Picardo, familia propietaria de la Venta de Vargas, anunció públicamente que había puesto a la venta el negocio al no contar con una nueva generación dispuesta a seguir al frente del establecimiento. Eso no quiere decir que el local vaya a cerrar sus puertas, ni mucho menos. El negocio sigue en activo por ahora. Simplemente, la cuarta generación que lleva las riendas de este negocio familiar, que es toda una seña de identidad de San Fernando, mira ya hacia el futuro al tener claro que la familia no seguirá con la Venta en años venideros.

Tras trascender la operación de venta, la alcaldesa, Patricia Cavada, afirmó que el Ayuntamiento isleño estaría interesado en el inmueble en el caso de que no hubiera comprador dada su proximidad al Museo Camarón y a la relevancia cultural que ha tenido la Venta para la ciudad y para el flamenco. En todo caso, desde el gobierno municipal siempre se ha insistido en que la primera opción pasa siempre por la llegada de un nuevo operador privado, como es también la voluntad de la familia propietaria del negocio.

Es decir, que los planes municipales para hacerse con el popular establecimiento solo se producirían en el caso de que fracasara la operación la operación de venta, a largo plazo.

El museo y la ampliación del convenio con la familia Camarón

Precisamente, en el pasado mes de diciembre se conoció también que el Ayuntamiento de San Fernando negocia un nuevo convenio con la familia Camarón que dé cobertura al desarrollo de nuevas propuestas y actividades vinculadas al cantaor y al propio museo con el que cuenta en la localidad desde el año 2021 y que se ubica junto a la misma Venta de Vargas, lo que se enmarca dentro de las pretensiones del ejecutivo de dar un nuevo impulso a este equipamiento.

El acuerdo -aseguraron entonces desde el gobierno municipal- irá a Pleno para su aprobación en cuanto se termine de elaborar el expediente en cuestión, si bien de momento se ha recurrido ya a los servicios de un bufete especializado (Menta Abogados) para realizar una auditoría de los diferentes conceptos que se recogen en este convenio, que ya está bastante avanzado.