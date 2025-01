La Venta de Vargas pasaría a manos municipales si no hay comprador, con "tasación pública" y un acuerdo con la familia

San Fernando/La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, se ha reunido este viernes con representantes de la familia Picardo para abordar con la propiedad la operación de venta de un establecimiento tan señero y que tanto significa para la ciudad como es la Venta de Vargas.

En el encuentro, la regidora ha insistido en las declaraciones efectadas con anterioridad, en las que ponía de manifiesto su interés en la Venta de Vargas en el hipotético caso de que no suscitara el interés de ningún operador privado, que es la primera opción tanto de la propiedad como del Consistorio.

La familia Picardo coincide también con el planteamiento que la alcaldesa ha puesto sobre la mesa en este encuentro que se ha celebrado en las dependencias de Alcaldía.

"También estamos conformes y de acuerdo en que si esa opción -la compra por un nuevo operador privado que se hiciera cargo del negocio de hostelería- el Ayuntamiento, en ese momento, mantendrá el interés en que este inmueble, importante por las características, por su ubicación, por lo que supone para esta ciudad, pueda incorporarse al patrimonio municipal".

Y eso, llegado el caso, se haría "con una tasación pública" y un proceso "en el que llegaríamos a un entendimiento con la familia para incorporar este edificio como equipamiento como crecimmiento natural del Museo Camarón".

Cavada ha reconocido también la trayectoria de la saga de los Picardo al frente del negocio hostelero de la Venta de Vargas y ha reconocido que el paso que dan "no es fácil" y "entristece" aunque sea una decisión adoptada "de común acuerdo" por la familia propietaria del conocido establecimiento.

Pero antes de plantearse que la Venta pase a manos municipales en calidad de equipamiento, la primera opción pasa por "contar con un operador privado, un operador de primer nivel, que continúe con la actividad hostelera, generando empleo y generando riqueza en nuestra ciudad, y que mantenga esa esencia de lo que ha supuesto a lo largo del tiempo la Venta de Vargas en esta ciudad".

Un recorrido por los recuerdos de la Venta de Vargas de San Fernando / Julio González

Un anuncio que ha suscitado "un gran interés"

El anuncio de la operación de venta del popular establecimiento realizado por la familia esta semana ha suscitado "un gran interés" en los últimos días, tal y como se ha puesto de manifiesto en el encuentro que ha mantenido la alcaldesa con los Picardo. Y de ahí que de entrada se confíe en esa "línea de trabajo" y en que aparezcan nuevos inversores dispuesto a dar continuidad al negocio.

Fue el pasado martes cuando los Picardo, familia propietaria de la Venta de Vargas, anunció públicamente que había puesto a la venta el negocio al no contar con una nueva generación dispuesta a seguir al frente del establecimiento. Eso no quiere decir que el local vaya a cerrar sus puertas, ni mucho menos. El negocio sigue en activo por ahora. Simplemente, la cuarta generación que lleva las riendas de este negocio familiar, que es toda una seña de identidad de San Fernando, mira ya hacia el futuro al tener claro que la familia no seguirá con la Venta en años venideros.

La operación está en manos de una inmobiliaria de San Fernando (ORL Inmobiliaria) desde hace unos meses.

"Nos va doler. No creo que ni podamos pasar por la puerta cuando se venda, pero creo que mi padre, mi tío y mi tía –María Picardo, la mujer que hizo de la Venta una leyenda– estarían orgullosos", afirmaba Lolo Picardo, uno de los representantes de la familia, al dar a conocer la noticia. Unas declaraciones que resumían el sentir de la familia.

La Venta de Vargas, con 104 años de historia, es toda una leyenda tanto en su faceta gastronómica -aquí nació la tortillita de camarones, "tal y como la conocemos hoy"- como en la flamenca, ya que por aquí pasaron todos los grandes del cante, entre ellos, el propio Camarón. Sus paredes, de hecho, están llenas de fotografías y recuerdos, lo que hace que además la Venta de Vargas sea todo un museo.