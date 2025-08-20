El domingo se celebrará en la playa de Camposoto la I Travesía a Nado Ciudad de San Fernando
Este evento deportivo y solidario, cuyos fondos se destinarán a la Fundación Vicente Ferrer, comenzará a las 10.00 horas en la playa de Camposoto
La playa de Camposoto vivirá el sábado una nueva edición del See You Sun de San Fernando
Se prevé un fin de semana intenso para la playa de Camposoto. El sábado tendrá lugar un nuevo See You Sun y el domingo, a partir de las 10.00 horas en el acceso 5, debutará una nueva prueba deportiva de carácter solidario: la I Travesía a Nado Ciudad de San Fernando. Toda la recaudación de este evento, que ya cuenta con más de un centenar de inscritos, irá a los proyectos de escolarización infantil que la Fundación Vicente Ferrer impulsa en Nepal.
Ayer, a pie de orilla, se presentó esta travesía con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando, Antonio Rojas; el delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, Ceuta y Melilla, Rafael Carmona; el presidente del Club Natación San Fernando y vicepresidente de la Federación Andaluza de Natación, Clemente Ruiz, y diversas representantes del club Más que Veteranas.
La travesía ofrecerá dos modalidades: una distancia popular y participativa, de 1.500 metros, y otra, de 3.000 metros, puntuable tanto para el Circuito Andaluz de Aguas Abiertas como para el I Circuito de la Diputación de Cádiz. La inscripción solidaria tendrá un coste de 18 euros hasta el 22 de agosto al mediodía y de 25 euros hasta el 23 de agosto a las 12:00 horas, siendo el aforo máximo de 300 nadadores por distancia.
Los dorsales y chips se entregarán en la playa el mismo día del evento entre las 8.30 y las 10.00 horas. Además, habrá premios para los ganadores absolutos de la distancia corta y clasificaciones completas por grupos de edad en la prueba oficial, junto a un reconocimiento especial a deportistas con capacidades diferentes.
Una vez más, el deporte se pone al servicio de la solidaridad en San Fernando.
También te puede interesar