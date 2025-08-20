El domingo se celebrará en la playa de Camposoto la I Travesía a Nado Ciudad de San Fernando

Se prevé un fin de semana intenso para la playa de Camposoto. El sábado tendrá lugar un nuevo See You Sun y el domingo, a partir de las 10.00 horas en el acceso 5, debutará una nueva prueba deportiva de carácter solidario: la I Travesía a Nado Ciudad de San Fernando. Toda la recaudación de este evento, que ya cuenta con más de un centenar de inscritos, irá a los proyectos de escolarización infantil que la Fundación Vicente Ferrer impulsa en Nepal.

Ayer, a pie de orilla, se presentó esta travesía con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando, Antonio Rojas; el delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, Ceuta y Melilla, Rafael Carmona; el presidente del Club Natación San Fernando y vicepresidente de la Federación Andaluza de Natación, Clemente Ruiz, y diversas representantes del club Más que Veteranas.

La travesía ofrecerá dos modalidades: una distancia popular y participativa, de 1.500 metros, y otra, de 3.000 metros, puntuable tanto para el Circuito Andaluz de Aguas Abiertas como para el I Circuito de la Diputación de Cádiz. La inscripción solidaria tendrá un coste de 18 euros hasta el 22 de agosto al mediodía y de 25 euros hasta el 23 de agosto a las 12:00 horas, siendo el aforo máximo de 300 nadadores por distancia.

Los dorsales y chips se entregarán en la playa el mismo día del evento entre las 8.30 y las 10.00 horas. Además, habrá premios para los ganadores absolutos de la distancia corta y clasificaciones completas por grupos de edad en la prueba oficial, junto a un reconocimiento especial a deportistas con capacidades diferentes.

Una vez más, el deporte se pone al servicio de la solidaridad en San Fernando.