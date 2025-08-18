La playa de Camposoto vivirá el sábado una nueva edición del See You Sun de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha dado detalle de las actividades que formarán parte de la nueva edición del evento See Yoy Sun, que se desarrollará el próximo sábado 23 de agosto en la playa de Camposoto. El Consistorio sitúa cada año a esta propuesta, en el que la puesta de sol tiene un claro protagonismo, en la recta final del verano. En esta ocasión, se ofrecerán experiencias diversas, que van desde pruebas de aventura como la Sharky Race Junior, donde los más jóvenes ponen a prueba su destreza entre obstáculos y retos acuáticos, hasta espacios multideportivos en la arena pensados para que los niños disfruten de disciplinas como vóley, baloncesto, minigolf o tiro con arco.

La música también será protagonista, con conciertos a partir de las 20.30 horas. Así, en el acceso número 1 tendrá lugar la actuación de Rumbaleando y música en directo en el chiringuito Antonio. Iván Torrán y Phango Dub estarán presente en la pista 4, mientras que en la pista 8 actuarán Los Hombres de Papel y, posteriormente, Kadipó.

El See You Sun también propone experiencias singulares que han tenido una gran acogida, como las partidas de ajedrez al aire libre organizadas por la Peña Ajedrecística Isleña, los baños de sonido con gong o las sesiones de meditación en la pista 4.

Ampliación del horario de autobuses

Con motivo de este evento se prolongarán los horarios de la línea 2 (Gallineras-Camposoto-Bazán, prolongación playa) y del servicio especial barriada Bazán-Playa de Camposoto, siendo las últimas salidas desde la playa en ambas líneas a las 2.00 horas.