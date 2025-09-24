En directo, acto de entrega a Joan Manuel Serrat del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León San Fernando
El artista recibe el reconocimiento en el Teatro de Las Cortes
Serrat emociona y pone voz al Premio Cortes de la Real Isla de León en San Fernando
San Fernando celebra este miércoles la fecha del 24 de Septiembre en la que comenzaron las sesiones de Las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 que darían forma a la primera Constitución española: La Pepa. El acto central es la entrega del Premio Cortes de la Real Isla de León a los Valores Constitucionales y a la Defensa de las Libertades Democráticas al cantautor Joan Manuel Serrat. Ayer el artista ya fue protagonista en un encuentro con la ciudadanía, alejado de protocolos, celebrado en los cines de San Fernando Plaza, cuya sala se llenó para escuchar hablar y también cantar al artista reconocido.
La glosa del artista en el acto, en el Teatro de Las Cortes, correrá a cargo de su biógrafo,el escritor Luis García Gil. Participará también Jesús Bienvenido, que –en un gesto simbólico– se encargará de dar lectura al decreto de la convocatoria de aquellas Cortes de hace 215 años. Joan Manuel Serrat, el cantautor que este 24 de Septiembre recibirá el Premio Cortes de la Real Isla de León, se dejó querer ayer tarde en un encuentro completamente alejado del protocolo, el formalismo y los discursos que marcan el acto central de la conmemoración isleña de Las Cortes.
Los actos del 24 de septiembre
- A las 12.00 horas, en el Real Teatro de las Cortes. Entrega del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León a Joan Manuel Serrat
- A las 10.00 horas. Procesión cívica por la calle Real. Organiza la Asociación 24 de Septiembre
- A las 11.15 horas. Solemne izado de la bandera en la plaza de la Iglesia a cargo de la Armada
- A las 11.40 horas. En la Iglesia Mayor. Recreación del Juramento de los Diputados llamados a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810. Organiza la asociación 24 de Septiembre
- Visitas teatralizadas al Ayuntamiento, con pases guiados a las 17.00, 17.45, 18.30 y 19.15 horas (imprescindible reserva en la web de Turismo)
- Visitas teatralizadas a la Iglesia Mayor (exterior) y al Real Teatro de las Cortes, con pases guiados a las 17.00, 17.45 y 18.30 horas (imprescindible reserva en la web de Turismo)
- Museo Naval. Visitas de 10.30 a 14.00 horas. Pases guiados a las 10.30 у 12.00 horas
- De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Exposición de la Defensa de la Real Isla de León de 1810 a 1812 en la Compañía de María (acceso por la calle Real, 142). A cargo de la Fundación Legado de las Cortes
- De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Visitas a la capilla de la Compañía de María. Pases guiados a las 11.15, 12.15, 13.15, 18.15, 19.15 y 20.15 horas. Entrada libre
- A las 20.00 horas. Plaza de la Iglesia. Solemne arriado de la bandera a cargo de la Armada
- A las 20.30 horas. Real Teatro de las Cortes. Recreación de las sesiones de los diputados llamados a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 y del cuadro del juramento de Casado del Alisal. Entrada libre
