En directo, acto de entrega a Joan Manuel Serrat del XIV Premio Cortes de la Real Isla de León San Fernando

San Fernando celebra este miércoles la fecha del 24 de Septiembre en la que comenzaron las sesiones de Las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 que darían forma a la primera Constitución española: La Pepa. El acto central es la entrega del Premio Cortes de la Real Isla de León a los Valores Constitucionales y a la Defensa de las Libertades Democráticas al cantautor Joan Manuel Serrat. Ayer el artista ya fue protagonista en un encuentro con la ciudadanía, alejado de protocolos, celebrado en los cines de San Fernando Plaza, cuya sala se llenó para escuchar hablar y también cantar al artista reconocido.

La glosa del artista en el acto, en el Teatro de Las Cortes, correrá a cargo de su biógrafo,el escritor Luis García Gil. Participará también Jesús Bienvenido, que –en un gesto simbólico– se encargará de dar lectura al decreto de la convocatoria de aquellas Cortes de hace 215 años. Joan Manuel Serrat, el cantautor que este 24 de Septiembre recibirá el Premio Cortes de la Real Isla de León, se dejó querer ayer tarde en un encuentro completamente alejado del protocolo, el formalismo y los discursos que marcan el acto central de la conmemoración isleña de Las Cortes.

Los actos del 24 de septiembre