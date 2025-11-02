Día de los Difuntos en San Fernando: la Armada recuerda a los caídos por la patria con un responso en el cementerio

Con el cántico de la emblemática Oración, la Armada española ha cerrado el solemne acto en memoria de los caídos que ha llevado a cabo en el panteón que tiene en el cementerio municipal, en San Fernando. El acto, otra de las tradiciones que en La Isla acompaña la celebración del Día de los Fieles Difuntos, ha estado presidido por el Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM), el general de división José Luis Souto Aguirre, y por la alcaldesa de la localidad, Patricia Cavada. Y ha contado con una nutrida representación de mandos de las diferentes unidades que tienen su base en San Fernando. Igualmente, una representación de la Corporación Municipal ha estado también presente en este acto de homenaje que la Armada celebra en recuerdo de sus fallecidos.

Porque la jornada del 2 de noviembre, además del Día de los Fieles Difuntos, es también el Día de los Caídos por la Patria, a quienes se recuerda con esta ceremonia en el camposanto isleño, en la que la alcaldesa y el COMGEIM -tras entonar los presentes el canto de La muerte no es el final- han depositado una corona a los pies de las cruz que recuerda a los muertos al servicio de España.

Este responso se ha llevado a cabo tras la misa que el Ayuntamiento ha celebrado previamente ante las puertas de la capilla del cementerio, a la que han asistido numerosos isleños. De hecho, como manda la tradición, el trasiego de visitas al camposanto isleño ha sido continuo durante toda la jornada, así como en las vísperas. Y como manda la tradición, la Armada ha vuelto a estar presente para honrar a los suyos en esta jornada dedicada a la memoria.