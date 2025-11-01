Día de los Difuntos en San Fernando: misa y responso de la Armada en el camposanto isleño

San Fernando celebrará este domingo 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos. A las 10.30 horas está prevista la celebración de una misa ante la capilla del cementerio municipal a la que asistirá la Corporación Municipal. En el caso de que se viera afectada por la lluvia -hay cierta previsión de precipitaciones para la mañana- la ceremonia se trasladaría a la cercana parroquia de San José Artesano, tal y como se ha hecho otros años. De momento, no obstante, la previsión pasa por celebrar dicha eucaristía en el mismo camposanto.

Por su parte, la Armada española tiene previsto también celebrar a las 11.30 horas un responso por los fallecidos en el columbario que tiene en el cementerio local, acto que también suele llevar a cabo cada año cada 2 de noviembre y que se enmarca en la celebración institucional del Día de los Caídos por la Patria que se celebra en las distintas unidades, centros y organismos de las Fuerzas Armadas.

La ceremonia será presidida por el Comandante General de la Infantería de Marina, el general de división Jose Luis Souto Aguirre, en representación del Almirante de la Flota, que estará acompañado por la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y otras autoridades civiles y militar.

El cementerio estará abierto este domingo desde las 9.00 hasta las 15.00 horas, jornada en la que se espera una gran afluencia de visitas para cumplir con la tradición propia de esta fecha y honrar a los difuntos.