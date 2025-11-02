Día de los Difuntos en San Fernando: solemne misa en el cementerio en una jornada de tradición y memoria

La conmemoración del Día de los Fieles Difuntos ha vuelto a llevar hasta el cementerio municipal de San Fernando a numerosos isleños a lo largo de toda la jornada, así como durante las vísperas, para cumplir con la tradición y honrar a sus seres más queridos recordándoles, llevándoles flores, adecentando sus nichos, rezando por ellos... La antigua costumbre no se ha peridido y sigue haciendo de cada 2 de noviembre un día para la memoria.

La jornada ha contado con la celebración de una misa a las puertas de la capilla del camposanto organizada por el Ayuntamiento de San Fernando, que se ha podido llevar a cabo al aire libre a pesar de las previsiones de lluvia. Efectivamente, se llegaron a registrar unas escasas precipitaciones a primera hora de la mañana pero la cosa no ha llegado a ir más allá y la eucaristía -oficiada por el párroco de la cercana iglesia de San José Artesano, Fernando Campos- se ha podido llevar a cabo con total normalidad al aire libre en el cementerio, donde se habían dispuestos sillas para que los fieles pudieran seguir la liturgia con comodidad.

Misa celebrada en el cementerio municipal con motivo del Día de los Difuntos, en San Fernando / D.C.

Ha sido una ceremonia especialmente concurrida, como es lo propio en esta fecha. Arropada por los cánticos de la coral Logar de la Puente y con la asistencia de una representación de la Corporación Municipal -con la alcaldesa, Patricia Cavada, a la cabeza- acompañada de otras autoridades civiles y militares. La misa ha concluido a los sones de La muerte no es el final.

En el cementerio, por otro lado, se ha notado desde temprano el mayor trasiego de visitas con motivo del Día de los Fieles Difuntos.