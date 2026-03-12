Desconvocada la protesta sindical de la Policía Local a las puertas del Pregón de la Semana Santa en San Fernando tras la polémica suscitada

Los sindicatos policiales SPLI-UPBLA y SIP-An han dado marcha atrás con la convocatoria de la concentración a las puertas del Teatro de las Cortes prevista para la mañana del Domingo de Pasión, coincidiendo con la celebración del Pregón de la Semana Santa de San Fernando.

Apenas 24 horas después de que se anunciara dicha movilización en defensa de sus reivincidaciones laborales -y tras la polémica que ha suscitado al hacerla coincidir con un acto convocado por el Consejo de Hermandades- ambos colectivos sindicales han optado por su suspensión "por respeto al colectivo cofrade" y atendiendo a "la petición realizada", si bien advierten de que "la situación de la Policía Local es insostenible y no siempre se podrá optar por una desconvocatoria, afectando inevitablemente a actos públicos a los que la Corporación Municipal asista".

Las organizaciones sindicales quieren dejar claro que su única intención al convocar esta movilización "era dar a conocer a los ciudadanos la grave situación que atraviesa actualmente la Policía Local, fruto de años de abandono, falta de gestión y ausencia de soluciones por parte de la Corporación Municipal".

Los sindicatos denuncian que, pese a las reiteradas advertencias y solicitudes formales realizadas durante años, "el Ayuntamiento de San Fernando continúa sin dar respuesta a problemas básicos que afectan directamente tanto a las condiciones laborales de los agentes como al propio servicio que se presta a la ciudadanía, teniendo que soportar los trabajadores críticas por los servicios que no dependen exclusivamente de los policías, si no que son frutos de la mala organización y falta de protocolos básicos".

Entre las situaciones que siguen sin resolverse enumeran las siguientes:

Falta de uniformidad desde el año 2022

Dos años sin empresa de prevención de riesgos laborales

Seis años con facturas pendientes de pago a los servicios jurídicos

Desde 2007 sin regulación de la segunda actividad

Ausencia de adaptación de puestos de trabajo para agentes con limitaciones

Una valoración de puestos de trabajo totalmente obsoleta

Denegación injustificada de asuntos propios

Falta de regulación de los turnos de trabajo

Ausencia de asistencia jurídica para los agentes

Falta de transparencia en numerosos procedimientos internos

Acceso a determinadas unidades mediante criterios subjetivos

Uso sistemático del silencio administrativo, obligando a los agentes a acudir a la vía judicial para obtener respuesta a sus derechos

Los sindicatos consideran "especialmente grave" que muchas de estas situaciones se prolonguen durante años "sin que exista voluntad real de solucionarlas, mientras desde la Corporación Municipal se trasladan mensajes que no se corresponden con la realidad que viven los agentes día a día".

Las organizaciones sindicales afirman que "lamentan profundamente" que colectivos que nada tienen que ver con estas reivindicaciones -como es el caso de las hermandaddes- "puedan verse afectados por esta situación". Por ese motivo, sostiene, "y atendiendo a la petición del colectivo cofrade", se ha optado en esta ocasión por desconvocar la concentración.

No obstante, los sindicatos señalan que "este gesto de responsabilidad no puede interpretarse como una renuncia a las reivindicaciones planteadas": "Si el Ayuntamiento continúa ignorando los problemas existentes y sin ofrecer soluciones reales, las movilizaciones se retomarán en el futuro", insiste.