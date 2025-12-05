Demolición de otro edificio municipal en ruinas en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando procederá a la demolición de un edificio de titularidad municipal que se encuentra ubicado en la confluencia de las calles San Marcos con Barceló dado su mal estado de conservación.

Los trabajos se han adjudicado recientemente a la mercantil Tomás Martín SL por 35.994,62 euros. El plazo máximo de ejecución de los trabajos es de dos meses.

Se trata, concretamente, del inmueble ubicado en la esquina de las calles Barceló con San Marcos, a la altura del número 106.

Los trabajos, tal y como se explica en el decreto de adjudicación de los trabajos, se acometen "dado el estado de abandono y el deficiente estado constructivo del edificio municipal", así como "con objeto de evitar daños a terceros y a los dos inmuebles colindantes".

Precisamente, en el pasado mes de agosto se llevó a cabo una operación similar desde el Ayuntamiento de San Fernando al procederse al derribo de un viejo hostal que llevaba años sin uso y que ocupaba parte de una parcela de titularidad municipal delimitada por las calles Real, Benemérita Guardia Civil y San Marcos. La actuación se abordaba tras recientes desprendimientos que se habían registrado en la edificación, que habían agravado su estado hasta el punto de suponer un riesgo para los peatones.

En lo que va de año, no obstante, el Ayuntamiento ha tenido que intervenir también en otra finca en ruinoso estado de conservación que se emplazaba en pleno centro de San Fernando, concretamente entre las calles Calderón de la Barca y Sánchez Cerquero. En este caso, eso sí, no se trataba de un inmueble de titularidad municipal, así que la actuación se ejecutó con carácter subsidiario dado el riesgo que suponía el estado de conservación del inmueble por su deterioro, que incluso estaba protegido por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (PEPRICH).

Lo curioso es que tampoco era la primera intervención de este tipo que desde el Ayuntamiento se llevaba a cabo en San Fernando ante situaciones insostenibles a las que llegan algunas fincas del casco urbano y que originan numerosas molestias a los vecinos. El año pasado, el Ayuntamiento se vio obligado a ejecutar también una actuación similar en la que se llamó la ‘casa vertedero’ de la calle Nicola, ante el riesgo de colapso de la estructura que presentaba el inmueble dada la acumulación de basuras y desechos de todo tipo y después de que se desprendiera parte de los forjados, lo que requirió la actuación de los bomberos.