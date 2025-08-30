Demolición de un hostal que lleva años sin uso en San Fernando tras agravarse su estado con nuevos desprendimientos

El Ayuntamiento de San Fernando ultima los trabajos de demolición de la edificación correspondiente al hostal sin uso que ocupaba parte de una parcela de titularidad municipal delimitada por las calles Real, Benemérita Guardia Civil y San Marcos. Los recientes desprendimientos que se habían registrado habían agravado la situación del edificio hasta el punto de suponer un riesgo para los peatones. La zona, de hecho, había sido vallada y precintada por la Policía Local y los bomberos tras la última intervención. De ahí que se tramitaran con carácter urgente los trabajos de demolición, que se han puesto en práctica días atrás y que ya se encuentran en su recta final.

Del antiguo hostal, de hecho, apenas queda rastro ya y todo apunta a que la actuación se terminará en pocos días. El derribo del inmueble ha obligado a restringir el tráfico rodo en un tramo de la calle San Marcos. Los vehículos, durante estos días, se han estado desviando hacia la avenida San Juan Bosco y Ronda del Estero. Del mismo modo, el cruce de Benemérita Guardia Civil con la calle Real se ha visto afectado parcialmente por los trabajos.

Los últimos desprendimientos que sufrió la edificación llamaron especialmente la atención e, incluso, suscitaron preocupantes denuncias ciudadanas después de que una parte del muro cayera por completo dejando al descubierto un enorme y llamativo hueco en una de las fachadas. Se apreciaban además preocupantes grietas en la fachada que da a la calle San Marcos, de ahí que fuera necesaria una intervención urgente ante el evidente colapso de la estructura.

El solar, que se emplaza justo frente al Castillo de San Romualdo, en un emplazamiento privilegiado a la entrada de San Fernando, es conocido sobre todo por haber dado cabida en 2022 al mural efímero de Camarón de la Isla realizado por Juan Carlos Toro, que aprovechó precisamente esta enorme fachada para plasmar una ilustración -una fotografía de 10 metros de alto por otros tantos de ancho, de Joaquín Hernández 'Kiki'- con el rostro del célebre cantaor.

Se trata, además. de uno suelos que desde el Ayuntamiento de San Fernando se ha ofrecido en varias ocasiones a inversores con la idea de darle uso hotelero, sobre todo al hilo del proyecto para la construcción del Museo Camarón, que se emplaza a tan solo unos metros de distancia, aunque hasta ahora no ha tenido resultado.

Días atrás, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, se hacía eco a estos trabajos de demolición en redes sociales aludiendo a la "mayor seguridad de los viandantes". Del estado de la edificación tambien se habló en el último pleno a raíz de una pregunta del grupo municipal popular, a la que la regidora contestó confirmando el inminente derribo de la edificación puesto en marcha días atrás.