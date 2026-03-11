¿Cuándo terminarán las obras de La Magdalena en San Fernando?

El anuncio realizado semanas atrás de que la Feria del Carmen y de la Sal volvería a celebrarse un año más en el recinto provisional del parque Almirante Laulhé a causa de los retrasos que acumula la obra del parque de La Magdalena -agravados por las semanas de intensas lluvias que han convertido la zona en un auténtico barrizal que no ha dejado avanzar los trabajos- dejó claro que el plazo de ejecución de este ambicioso proyecto, que inicialmente era de 12 meses, no se iba a poder cumplir: lo de terminar las obras a principios de julio no iba a ser posible.

Ahora, el Ayuntamiento de San Fernando ha informado de que la plantación de árboles, que viene a coincidir con la fase final de la obra, se iniciará a finales de verano, lo que necesariamente lleva a preguntarse cuándo estará acabado el parque de La Magdalena. O, al menos, cuándo se calcula que esta actuación, presupuestada en 13 millones de euros y esperada durante años en La Isla, podría más o menos vislumbrar su terminación.

En el plan de obra que se recoge en el proyecto -y que puede consultarse en la plataforma de contratación pública- se concreta que estos trabajos relativos a la vegetación y a la instalación del sistema de riego tienen una duración de cuatro meses coincidente además con la finalización del proyecto. Es decir, que se acometerán del 8º a 12º mes en el plan de obra.

Así que si la plantación del arbolado se inicia a finales de verano -septiembre- la finalización de los trabajos se iría a diciembre o enero de 2027, siempre que no hubiera nuevos retrasos (lluvias, temporales, etc...).

Hay que señalar también que el Ayuntamiento isleño afirmaba este martes que la decisión de llevar a cabo la plantación a finales de verano, que relacionaba con las adversidades climatológicas que han retrasado la obra, obecedía sobre todo a que se trata de la fecha más conveniente para ello y las más favorable para que arraiguen bien los nuevos ejemplares que se van a incorporar a este espacio verde. "Hemos sido rigurosos y prudentes", señalaba la alcaldesa, Patricia Cavada, en la nota. "Preferimos esperar al momento idóneo para plantar, porque estamos hablando de un parque pensado para perdurar generaciones".

Sin embargo, las obras que ahora está en marcha -y que felizmente se consiguieron reanudar en verano de 2025- no son las únicas actuaciones que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de los plazos, porque hay otros tres contratos que también influyen en esa fecha: iluminación, mobiliario urbano y parques infantiles. Ninguno de ellos se ha adjudicado por el momento y cada uno tiene sus propios plazos de ejecución, si bien es de suponer que estas actuaciones se solaparían unas a otras en la recta final de los trabajos.

Regresan las obras a La Magdalena en San Fernando / D.C.

La instalación en sí de los juegos infantiles tiene un plazo de cuatro meses, aunque el suministro de estos aparatos de recreo -que cuentan con un diseño original para La Magdalena- es también de otros cuatro meses. Es decir, que precisa de ocho meses en total: si se formalizara el contrato hoy mismo, teóricamente finalizarían en torno a noviembre.

Por otro lado, el mobiliario urbano -tanto para su suministro como para su instalación- cuenta también con un plazo de tres meses a partir de la firma del contrato.

Y el suministro e instalación del alumbrado cuenta también con otros cuatro meses de plazo, también a contar desde el momento en el que se formalice el trámite del contrato.

La coincidencia de todos estos contratos, que necesariamente deben acometerse en la recta final de los trabajos, plantea además una complejidad añadida a la hora de compatibilizar los trabajos.

En el mejor de los casos -y siempre y cuando no se dieran nuevos problemas- podría plantearse la terminación de La Magdalena a finales de año, pero tampoco sería nada descabellado que estos últimos trabajos se alargaran hasta el año electoral de 2027.