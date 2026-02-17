Un cristal de un balcón de La Mallorquina se desprende sobre la calle Real de San Fernando

Aquellos que paseaban este martes por la calle Real, a eso de las cuatro y media de la tarde, a la altura de la plaza de La Iglesia se toparon con un inesperado susto, ya que un cristal de uno de los dos balcones de primera planta de la finca de La Mallorquina se desprendió sobre la calzada haciéndose añicos y dejando restos de vidrio pendiendo del marco. La Policía Nacional no tardó en acudir al lugar tras recibir aviso telefónico y poco después se desplazarían allí efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, para retirar los restos de cristal y cerciorarse de que no había peligro.

Precisamente, el cristal desprendido corresponde a una fachada que fue objeto de diversas actuaciones de mejora para dar cumplimiento a las exigencias en materias de ornato que contempla el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich), plan que afecta a la finca de La Mallorquina.

Hay que recordar que el pasado 19 de noviembre parte del techo del interior del local de La Mallorquina se vino abajo repentinamente. Afortunadamente, no había nadie en el interior en el momento del desprendimiento, ya que este negocio cerró sus puertas definitivamente a principios del mes de agosto. El colapso del techo vino originado por el mal estado de parte del forjado de la primera crujía de la finca, que se corresponde con la antigua zona de despacho de dulces de la confitería.

Actualmente, se están ejecutando en el interior del local las necesarias obras de reparación, que asume la familia propietaria del mismo.