El cortometraje 'Cambio y Corto', del estreno en San Fernando a la nominación en el Festival de Cine Premios Lorca de Granada

El cortometraje Cambio y Corto, codirigido por Gerard Bertomeu y Rafael Márquez, intendente jefe de la Policía Local de San Fernando, continúa imparable su trayectoria. La cinta, que se estrenó el pasado 5 de septiembre en el centro de congresos y exposiciones de San Fernando, forma parte de la programación del Festival de Cine Premios Lorca de Granada. De hecho, este trabajo audiovisual está nominado en la categoría de mejor corto de comedia y se proyectará en los cines Megarama este viernes a partir de las 12.00 horas.

Hay que recordar que el objetivo de Cambio y Corto es recaudar fondos para la Asociación Albaayuda, dedicada a ayudar a Alba Ramos, una niña de Puerto Real que en 2016 sufrió un accidente que le dejó graves secuelas neurológicas cuando tenía sólo 14 meses de vida.

El cortometraje también busca reivindicar desde el humor la labor de la Policía Local. La historia está protagonizada por los actores Manuel Martínez y Toni Ródenas, que se ven acompañados de una larga lista de rostros populares: Los del Río, el torero Juan José Padilla, El Sevilla, el cantaor José Mercé, el jinete Álvaro Muñoz Escassi, la cantante Laura Gallego, la modelo y presentadora María José Suárez, el cantante Ramón de la Rosa y los periodistas de Canal Sur Paz Santana, Modesto Barragán y Fernando García.