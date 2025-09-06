El cortometraje solidario ‘Cambio y Corto’ se estrena con éxito de público en San Fernando

Nada puede salir mal cuando una historia comienza con los personajes de la pantalla (en este caso los villanos) leyendo Diario de Cádiz. Y así empieza el cortometraje solidario Cambio y Corto. El viernes un abarrotado auditorio Lázaro Dou del centro de congresos y exposiciones fue escenario para el esperado estreno de esta propuesta audiovisual que roza la media hora de duración.

La ocasión se merceía este éxito, ya que la razón de ser de Cambio y Corto es recaudar fondos para la Asociación Albaayuda, dedicada a ayudar a Alba Ramos, una niña de Puerto Real que en 2016 sufrió un accidente que le dejó graves secuelas neurológicas cuando tenía sólo 14 meses de vida. De hecho, la propia Alba, acompañada de su familia, fue la invitada estrella de este estreno, que contó con la actuación del cantante Ramón de la Rosa y estuvo conducido por un divertidísimo Manuel Martínez, protagonista del corto junto a Toni Ródenas.

Se trata de un cortometraje codirigido por Gerard Bertomeu y Rafael Márquez, intendente jefe de la Policía Local de San Fernando.

Cambio y Corto ofrece una serie de momentazos chanantes, que nos remiten al tono de sagas como las de Agárralo como puedas, en los que es imposible contener la carcajada y en los que participan una serie de rostros muy conocidos.

Entre las muchas perlas de este cortometraje se encuentran Modesto Barragán y Paz Santana pedidos en Chipiona preguntando a la Policía Local cómo se llega al Falla; Los del Río perdiendo su guitarra y encontrándola gracias a una peculiar intervención policial; José Mercé defendiendo a una Laura Gallego advertida por la Policía Local de la prohibición de cantar en la calle; y El Sevilla como un ángel de la guarda muy particular.

Entre las grandes revelaciones se encuentran el diestro Juan José Padilla. que destaca como malo malísimo de la función, y el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, que sorprende por su dotes cómicas. Por faltar no falta ni un punto de inflexión dramático del que no haremos spoilers.

Ahora esta cinta solidaria comenzará su andadura por distintos festivales y eventos. Un camino que se merece que venga cargado de éxitos.